Gewerkschaften kritisieren märkische Tarif-Wüste

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Die Gewerkschaften stellen der rot-roten Koalition nach zehn Jahren Amtszeit ein durchwachsenes Zeugnis aus. Von der nächsten Landesregierung verlangen sie in vielen Punkten ein erhöhtes Engagement. Eine Warnung ging an die Brandenburger CDU.

Die am Dienstag von mehreren Gewerkschaften gemeinsam präsentierte Bestandsaufnahme im Superwahljahr offenbarte Licht und Schatten. Mit 45 Prozent seien nicht einmal die Hälfte der Jobs in der Mark tarifgebunden. Ein neuer Tiefststand, und das in Zeiten der Hochkonjunktur, beklagte Christian Hoßbach, Landes-Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Die durchschnittlichen Stundenlöhne lägen in der Mark 20 Prozent unter Bundes-Niveau.

Hoßbach kritisierte außerdem den Zustand der Bahn- und Bus-Infrastruktur im Land sowie manche Engpässe an den Berufsschulen. Es fehle dort an Lehrenden, weil Brandenburg selbst bislang nicht ausbilde, auch die Verkehrsanbindung einiger Berufsschulen lasse zu wünschen übrig. Das sei mit Blick auf den Fachkräftemangel ein Risiko für die Entwicklung des Landes. „Gute Berufsschulen anzubieten, ist Staatsauftrag“, betonte Hoßbach.

Gleichwohl gebe es gute Ansätze, etwa die Einführung eines landesweiten ermäßigten Azubi-Tickets. Hoßbach lobte außerdem die Gründung des „Bündnisses für gute Arbeit“. In dem Zusammenhang seien bereits „gute Papiere“ formuliert worden. Man wünsche sich nun mehr Entschlossenheit bei deren Umsetzung. So sei das Land aufgerufen, in Sachen Tarifbindung mit gutem Beispiel voranzugehen. „Öffentliche Aufträge dürfen nur an Unternehmen gehen, die den Branchen-Tariflohn zahlen“, forderte der DGB-Chef. Dies müsse beschlossen, umgesetzt und dann auch kontrolliert werden. „Die Kommunen, öffentliche Betriebe und das Land müssen hier an einem Strang ziehen und für klare Verhältnisse sorgen.“ Auch Fördergelder und andere öffentliche Zuwendungen sollten laut DGB nur an Firmen gehen, die Tarif zahlen.

Ein grundsätzliches Lob gab es für das Umschwenken von Rot-Rot beim Landes-Marketing. „Man wirbt nicht mehr damit, Billig-Standort zu sein.“ Das bis 2009 von der CDU geführte Wirtschaftsministerium hatte diese Strategie lange Zeit propagiert. In Erinnerung an dieses Kapitel warnte Hoßbach die Brandenburger CDU vor einer Rolle rückwärts. „Billig-Wettbewerb darf es nicht geben.“ Leider verweigere sich die Union einer Politik der stärkeren Tarifbindung.

Oliver Heinrich, Nordost-Chef der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, bekräftigte diese Einschätzung. Er sei „durchaus zufrieden“ mit Rot-Rot. Da er unter anderem auch für das CDU-geführte Sachsen zuständig sei, könne er vergleichen und feststellen, dass Gewerkschaftsthemen für die dortige Landesregierung einen geringeren Stellenwert hätten als für SPD und Linke in Brandenburg. „In Sachsen erkennt man erst jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels langsam, dass man vom Billig-Image weg muss.“

Verdi-Landeschefin Susanne Stumpenhusen indes attestierte Rot-Rot eine gewisse Selbstgefälligkeit. „Manchmal hatte ich den Eindruck, dass sich diese Koalition nicht beraten lassen möchte. Sie glaubte, selbst am besten zu wissen, was gut ist für die Arbeitnehmer.“ Zum Abschluss eines Vertrages über die Attraktivität der Landesverwaltung sei es so trotz langer Verhandlungen bis heute nicht gekommen, bedauerte Stumpenhusen. Die Gewerkschaften hätten hier vergeblich um bessere Regeln etwa für Ausbildung, Arbeitszeitkonten, die Befristung von Verträgen oder das Gesundheitsmanagement gekämpft. „Aber wir geben nicht auf“, betonte die Verdi-Chefin.