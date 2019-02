„Kriegserklärung“ an Angermünde

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Die Uckermark schießt zurück: Nachdem der Eberswalder Bürgermeister Friedhelm Boginski Öl ins Feuer im Streit um eine neue Schulamts-Außenstelle gegossen hat, richten sich die Angermünder nun auf einen politischen Schlagabtausch ein.

Boginski (FDP) – früher selbst Schulleiter - hat erklärt, dass Angermünde als Standort nicht akzeptabel sei. Wenn es eine Außenstelle des Staatlichen Schulamts Frankfurt (Oder) geben sollte, dann ausschließlich in Eberswalde. Kaum eine Kommune in Brandenburg habe durch die Reformen der Landesregierung so geblutet wie Eberswalde, so Boginski.

Im benachbarten Angermünde ist diese Botschaft wie ein Torpedo eingeschlagen. „Es hat den Anschein, als hätte der Eberswalder Bürgermeister Angermünde den Krieg erklärt“, wettert der Angermünder Stadtverordnete Volkhard Maaß (CDU). „Zugleich wird auf hohem Niveau geklagt, wie schlecht es Eberswalde doch ginge. Leider vergisst Bürgermeister Boginski, dass Eberswalde ein Landesbehördenzentrum beheimatet und mit der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung der Uckermark im damaligen Wettstreit den Hochschulstandort abnehmen konnte. Eine erheblich bessere Anbindung an die Bahn ist eine Folge.“

Führt die Schulamtsfrage nun zu einem Zerwürfnis zwischen den Städten? Angermünder Kommunalpolitiker wie Volkhard Maaß fühlen sich schon seit der Debatte um den Aufstieg zum Mittelzentrum von ihren Nachbarn brüskiert. „Auch der Versuch, gemeinsam mit Schwedt Oberzentrum werden zu wollen, weil man ein Mittelzentrum Angermünde verhindern wollte, zeugt von der negativ eingestellten Grundhaltung der Uckermark gegenüber. Angermünde würde die Entwicklung Eberswaldes verhindern, hieß es damals.“

Die Äußerungen Boginskis formieren den Widerstand. In der Uckermark war man ohnehin überrascht, dass Bildungsministerin Britta Ernst die Stadt Eberswalde als künftigen Standort benannt hat, obwohl das nach Angaben von Ministerpräsident Dietmar Woidke noch gar nicht feststeht. Der ruderte bei der Kabinettsitzung in Prenzlau auch gleich zurück und will eine einvernehmliche Lösung nach Gesprächen mit beiden Landräten.

Für Uckermark-Landrätin Karina Dörk gibt es keinen Zweifel an Angermünde. Das war überhaupt der Ausgangspunkt der Diskussion, nachdem ihr Vorgänger Dietmar Schulze bei Britta Ernst auf das Problem der viel zu langen Wege bis Frankfurt (Oder) hingewiesen und freie Räume im Finanzamt ins Gespräch gebracht hatte. Nach dem Einlenken des Bildungsministeriums soll Angermünde nun leer ausgehen? „Eberswalde ist gut mit Ämtern besetzt“, so Karina Dörk. Angermünde sei zentral gelegen für alle peripheren Räume in der Uckermark und im Barnim, außerdem sehr gut mit Verkehrsmitteln erreichbar.

Karina Dörk hofft nun auf Aussagen von Finanzminister Christian Görke. Der kennt einerseits die Räume im Finanzamt und sieht gleichzeitig eine Stärkung des Mittelzentrums Angermünde. Außerdem hat Görke die flächendeckende Präsenz von Landesbediensteten ins Spiel gebracht. Und davon gibt es in Angermünde nur seine eigenen Leute und keine weiteren Landesbehörden.

Karina Dörk will keinen Streit. „Ich finde es grundsätzlich gut, dass das Schulamt in die Region kommt.“ Problematisch sei nur, dass Dinge verkündet würden, bevor man darüber gesprochen habe. „Ich hoffe, dass ich den Ministerpräsidenten beim Wort nehmen kann und die Sache noch nicht entschieden ist.“

Im Angermünder Rathaus hofft man selbstverständlich ebenso auf eine Stärkung der Stadt durch eine Behörde. „Wir halten es vor dem Hintergrund der Entwicklung der Uckermark für verantwortungsvoll, wenn die Entscheidung der Landesregierung bezüglich einer Außenstelle des Staatlichen Schulamts Frankfurt (Oder) auf einen Standort in der Uckermark fällt“, so Bürgermeister Frederik Bewer. „Teile von Landesbehörden im ländlichen Raum anzusiedeln, ist eine konkrete Maßnahme, diesen zu stärken.“ Die Räume im Finanzamt könnten sofort bezogen werden. Angermünde dränge sich nicht nur wegen seiner guten Erreichbarkeit auf, sondern auch wegen der Funktion als Bildungsstandort.