Erben fordern Marmor-Stier zurück

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Eine Erbengemeinschaft will die Stier-Skulptur im Bad Freienwalder Kurpark zurück haben. Das Finanzministerium prüft, ob die Anfrage berechtigt ist. Seit 1950 steht die Marmor-Plastik im Park. Eine Entscheidung gibt es noch nicht.

Die sechs Tonnen schwere und 1,70 Meter hohe Tierskulptur aus Carrara-Marmor mit Bronze-Hörnern stand von 1919 bis 1949 im Park des Gutes Hirschfelde bei Werneuchen. Eduard Arnhold (1849-1925), den Reinhard Schmook, Leiter des Oderlandmuseums in Bad Freienwalde, als „eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten der deutsch-jüdischen Geschichte des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts charakterisiert, kaufte 1904 die Rittergüter Hirschfelde und Werftpfuhl. Arnhold, der eine Berliner Großkohlehandlung besaß, war Kunstmäzen im großem Stil, der eine große Privatgalerie mit bedeutenden deutschen Malern hatte. Um das Gut Hirschfelde schuf er einen Park, in dem er Kunstwerke aufstellen ließ, darunter auch den Stier des französischen Bildhauers Louis Tuaillon. Arnhold starb 1925.

Rückübertragung jüdischen Eigentums kommt laut Reinhard Schmook nicht in Betracht, denn Arnholds hatten keine Kinder. Sie nahmen 1887 die in einem evangelischen Elternhaus geborene Elisabeth als Pflegekind auf und behandelten sie wie eine leibliche Tochter. 1901 heiratete sie den Chemieindustriellen Erich Kunheim, der 1921 starb. Aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor. Danach heiratete sie den damals bekannten Kammersänger, Komponisten und Schauspieler Carl Clewing (1884–1954), der NSDAP-Mitglied war. Wegen „jüdischer Versippung“ sei er verwarnt worden, stand aber weiter den Nazis nahe, so Schmook.

Als das Gut Hirschfelde nach 1945 bei der Bodenreform enteignet wurde, war der Stier nach damaligem Verständnis „herrenlos“ geworden. Hirschfelde gehörte zum Landkreis Oberbarnim. Ulrich Engel, zu dieser Zeit Leiter des Oderlandmuseums in der Kreisstadt Bad Freienwalde war von der Landesregierung beauftragt worden, herrenloses Kunstgut sicherzustellen. Dazu zählte der „Ungarische Stier“ aus Hirschfelde. Laut dem Bad Freienwalder Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) sollte der Stier nach Potsdam überführt werden. Doch weil der Aufwand zu groß war, genehmigte die Landesregierung 1949, ihn stattdessen nach Bad Freienwalde zu bringen. Dort schmückt er seit 1950 den Kurpark.

Das Finanzministerium habe der Stadt am 20. September 2018 mitgeteilt, dass dem Antrag der Erben stattgegeben werden solle, so Lehmann. Dem Kulturministerium ist der Vorgang indes unbekannt, ergab eine Anfrage. Die Erben haben Anspruch auf Rückgabe, wenn es keinen Ausschlussgrund gebe. Ein solcher sei, wenn beispielsweise eine gemeinnützige Stiftung „in redlicher Weise“ Eigentümer geworden ist.

Nach alten Unterlagen ging der Stier ins Inventar des Oderlandmuseums ein, das der Stadt gehörte. 1966 wechselte es zum Landkreis und 2011 zur Albert-Heyde-Stiftung. Ein Übertragungsvertrag zwischen Landkreis, Kultur gGmbH und Stiftung regelte den Übergang des Inventars. „Leider war der Marmor-Stier nicht in der Anlage des Übertragungsvertrages enthalten und ging damit nicht an die Stiftung über“, bedauert Lehmann.

Damit würde es bei der Rückübertragung der Skulptur bleiben. Dieser Auffassung widerspricht Reinhard Schmook. Bei dreimaliger Übertragung der Sammlung des Museums sei der Stier nie ausdrücklich ausgeschlossen worden. „Wir könnten natürlich gegen den etwaigen Bescheid des Finanzministerium klagen“, wirft der Bürgermeister ein.

Die Hirschfelder hätten den Stier auch gerne zurück: 1996 startete die Gemeinde den ersten Versuch, der zweite folgte 2001. Den dritten Versuch unternahm 2005 die Stadt Werneuchen, zu der Hirschfelde jetzt gehört. Das Landesdenkmalamt empfahl, das Original nach Hirschfelde zu schaffen und im Kurpark eine Kopie aufzustellen. Dies hätte insgesamt 435 000 Euro verschlungen.