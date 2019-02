Ich will, ich will, ich will, ich will ...

Marco Marschall

Eberswalde Der 19.02.2019 hat es einigen Heiratswilligen am Dienstag angetan. Manches Brautpaar, das sich in der Eberswalder Märchenvilla trauen ließ, hatte sich allerdings ungeachtet der Zahlenfolge dafür entschieden.

Vor dem großen Spiegel im Treppenhaus der Märchenvilla wird die Garderobe nochmal zurechtgezupft. Karsten Wahl (52) und Sylke Sperber (49) bekommen noch kurze Instruktionen. Im Standesamt, das vor fünf Jahren zum schönsten in ganz Deutschland gekürt wurde, wartet schon die kleine Hochzeitsgesellschaft. Der Hochzeitsmarsch von Felix Mendelssohn Bartholdy erklingt aus der Stereoanlage. Die Fernbedienung liegt auf dem Tisch von Standesbeamtin Andrea Zarske. Sie ist an diesem Tag auch DJ. „Manche brennen sich auch CDs oder es gibt Live-Musik. Einen Gospelchor habe ich zur Trauung auch schon erlebt“, berichtet die Beamtin begeistert. Auch von Bikerhochzeiten kann sie berichten. Gibt es da auch feuchte Augen? „Wir kriegen sie alle“, sagt Andrea Zarske gut gelaunt.

Zur Trauung von Sylke Sperber und Karsten Wahl wird im Publikum ebenfalls das Taschentuch gezückt. Der Ablauf ist klassisch, wird aber sogar von der Eberswalder Kommunalpolitik begleitet. Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Volker Passoke ist mit dem Paar befreundet und gibt erstmals den Trauzeugen. Sylke Sperbers Tochter sowie die beiden gemeinsamen Söhne sitzen in der ersten Reihe und dürfen nach der Standesbeamtin auch als erste gratulieren.

Bis die Ringe getauscht sind, dauert es keine 20 Minuten. Da hat der Antrag länger auf sich warten lassen. 24 Jahre sind Sylke Sperber und Karsten Wahl schon ein Paar. Im vergangenen Jahr am Baasee bei Bad Freienwalde hat er sie spontan gefragt. „Da ist es ihm so rausgerutscht“, sagt die Braut nach der Trauung und lacht. Den 19.02.2019 empfanden beide als schönes Datum.

Insgesamt sechs Paare hatten es darauf und auf die Villa abgesehen. „Für einen Dienstag recht viel“, sagt Standesbeamtin Andrea Zarske. Freitage und Samstage seien beliebter. 20 Trauungen an einem Tag habe es in Eberswalde schon gegeben. Die hätte sie sich dann aber mit Kollegen geteilt. Am 19.02.2019 ist Andrea Zarske Einzelkämpferin.

Ein Berliner Paar war am Morgen das Erste. Während Sylke Sperber und Karsten Wahl vorn hinausspazieren, wartet am hinteren Eingang schon die nächste Gesellschaft. Die Braut und zukünftige Juliane Hartfiel (31) wird allerdings noch im Kleinbus versteckt. Tino Hartfiel (31) soll sie noch nicht sehen. Ans besondere Datum haben beide zunächst gar nicht gedacht. „Es war der erste freie Termin“, sagt der Bräutigam unaufgeregt. Auch er und seine Zukünftige sind bereits seit mehr als zehn Jahren ein Paar und haben zwei gemeinsame Söhne.

Als sich alle im festlichen Saal versammelt haben, wird die Braut ganz klassisch im weißen Kleid zum Hochzeitsmarsch hineingeleitet. Die Zeremonie ist ähnlich wie zuvor und dauert kaum länger als das spätere Foto-Shooting.

Draußen wartet auf das Paar noch eine Überraschung. Die Kita-Kinder aus dem „Haus der fröhlichen Kinder“ stehen mit bunten Bändern am Fuß der Treppe und bringen den frisch Vermählten gleich mehrere Ständchen. Wie Kita-Leiterin Sandy Baarts erklärt, besuchte der Bräutigam einst selbst die Einrichtung. Genau wie Sohn Lucas und bald der erst sechs Monate alte Nick.

Der guckt später bei den Fotos unbeeindruckt vom Trubel in die Kamera. Auf dem Parkplatz wartet derweil die Gesellschaft eines Finowfurter Paares. Ähnlich wie bei den Vorgängern war die Wahl des markanten Datums eher Zufall. Und am Ende scheint sich die Häufung an Heiratswilligen auch auf Eberswalde zu beschränken. In Schorfheide und im Amt Joachimsthal stehen an diesem Tag keine Trauungen an.