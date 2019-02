Wo Camembert auf Riesling trifft

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Wenn zu Büffel-Mozzarella Aperol Spritz gereicht und Rotschimmelkäse mit Sake verkostet wird, dann sind wieder Käsetage in Berlin. Wer wissen will, was man aus frischer Rohmilch alles zaubern kann, wenn man dem Reifeprozess genug Zeit gibt und eine individuelle Rezeptur verwendet, der ist am kommenden Wochenende in der Arminiusmarkthalle in Moabit richtig.

In der 1891 eröffneten Markthalle mit dem Original-Imbiss der Fernsehserie „Drei Damen vom Grill“, stimmt noch die Mischung zwischen traditionell und trendy. Unter dem schon fast sakral anmutenden Hallendach, das von alten Eisenbahner-Säulen getragen wird, können Besucher Erbseneintopf und Austern gleichermaßen ordern. Am Wochenende wird dort alles im Zeichen des Käses stehen. Dann wird es rund um die rustikalen Tischen und Bänke aus langen Baumstämmen nach Monate altem würzigen Chällerhocker aus silofreier Rohmilch riechen. Der gibt eine feine Citrusnote im Abgang und passt am besten zu 2017er Maringer Sonnenuhr Riesling, sagt Organisatorin Michaela Freier. Für Besucher hat sie zur vierten Auflage der Käsemesse einen kostenlosen Genussführer entwickelt, der Käse und Wein zusammenbringt. „Für beides brauchen die Hersteller viel Liebe, Fleiß und Durchhaltevermögen“, so die 50-Jährige.

Die 23 Aussteller sind oft kleine Familienbetriebe, in denen noch alles per Hand gemacht wird. So wie beispielsweise bei Janusz Hradetzky. Er hat mit seiner Familie in Stolzenhagen (Barnim) den Biohof „Stolze Kuh“ gegründet, wo die Kälber von Ammen versorgt und nicht mit dem Eimer gefüttert werden. Ihre Kühe alter Zuchtrichtungen wie Tiroler Grauvieh und Deutsches Schwarzbuntes Niederungsrind weiden auf Naturschutzflächen der Nationalparkstiftung Unteres Odertal.

Nach alter Tradition handwerklich hergestellt wird auch der Flösserkäse. Die würzige Spezialität, die im späten Mittelalter in leeren Bierfässern durch die Wegzölle geschmuggelt wurde, wird heute mit Hopfen gepflegt. „Es sind Käsesorten, die man nicht im Supermarkt findet und die von den ProduzentenFamilien meist nach Geheimrezepten mit Kräutern, Früchten und Sporen veredelt werden“, erklärt Michaela Freier. Sie rät Besuchern, am Sonntag um 10 Uhr zu kommen. Dann gibt es sogar Livemusik. Dafür ist am Sonnabend der Eintritt frei. „Da wird es auf jeden Fall wieder rappelvoll.“

Berliner Käsetage im Rahmen der eat-Berlin in der Arminiusstraße 2-4 in Moabit, Sonnabend 23. Februar von 12 bis 19 Uhr, freier Eintritt, Sonntag, von 10 bis 17 Uhr, Eintritt 5 Euro mit Konzert. Mehr Informationen gibt es unter: arminiusmarkthalle.com