Schutzgebiet für Molche und Frösche

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Mit dem Sport- und Spielpark und dem Bau einer Dreifelderturnhalle sowie weiterer Anlagen für Vereine plant die Gemeinde Panketal eine tiefgreifende Neugestaltung von Teilen der Panke- und Dransewiesen an der Straße der Jugend. Der Verein Agena hingegen will aber seltene Molche, Vögel und Frösche schützen lassen und hat dafür einen Antrag auf Unterschutzstellung der Dranse-Pankeaue als „geschützter Landschaftsbestandteil“ bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises gestellt. Agena steht für Arbeitsgemeinschaft Natur- und Artenschutz und hat seinen Sitz in Linum im Oberen Rhinluch.

Landwirt Bernd Kreinbring, dessen Pferde auf Koppeln nördlich der Flächen des früheren Schwimmbades weiden, sieht seine Existenz durch diesen Antrag gefährdet. Er fragte am Montag im Ortsentwicklungsausschuss genauer nach. „Stimmt es, dass die ganzen Flächen unter Naturschutz gestellt werden sollen?“, wollte er wissen.

Auf der Tagesordnung standen Änderungen des entsprechenden Bebauungsplanes sowie der geänderte Satzungsbeschluss. Jennifer Nagel, Mitarbeiterin im Fachdienst Bauplanung, betonte, die Gemeinde sei von dem Antrag überrascht worden. Inzwischen habe es aber einen Gesprächstermin gegeben, auch der Wasser- und Bodenverband Finowfließ verurteilte inzwischen in einem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, das von dem Verein geplante „Totalreservat“. Die Untere Naturschutzbehörde werde ein Gutachten beauftragen, das bis zum Sommer vorliegen soll, so Nagel.

Ulrike Schneeweiß, die für den Verein und die Fraktion Unabhängige/Grüne sprach, betonte, davon könne keine Rede sein. Die Pferde dürften ebenso bleiben wie Radfahrer oder spielende Kinder. Aber das alte Schwimmbad diene seltenen Amphibien zum Ablaichen, deren Lebensraum werde durch Bauarbeiten zerstört. Ein Totalreservat sei nicht das Bestreben der Naturschützer. Vielmehr sollten Moorfrösche, Knoblauchkröten, aber auch Feldlerchen, Zilpzalp und viele andere seltene Tierarten der Nachwelt erhalten bleiben, so die Begründung des Vereins in seinem Antrag. Dieser Schutz sei zudem gesetzlich vorgeschrieben.

Wie es in dem Brief aus dem Rathaus an die Gemeindevertreter heißt, führe der Antrag nicht zu einer Veränderungssperre. Das habe die Untere Naturschutzbehörde mitgeteilt. Die Beschlüsse könnten gefasst werden. Seit über drei Jahren laufen die Planungen auf dem Areal, auch Fördermittel sind für die Umgestaltung der Gewässer und des Spielparks beantragt. Im Ortsentwicklungsausschuss wurde die Abwägung in einem Punkt nicht akzeptiert, der Satzungsbeschluss nur unter Vorbehalt empfohlen. (li)