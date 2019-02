Neuentempler Storchennest zieht um

Arnold Ille

Seelow/Podelzig (MOZ) 66 besetzte Storchennester zählte der Storchenbeauftragte Wolfgang Trebesch im vergangenen Jahr im Gebiet des Altkreises Seelow. Eines stand bis Montag am Dorfteich in Neuentempel. Vor etwa 15 Jahren war der Holzmast auf einem Privatgrundstück aufgestellt worden. Er wurde auch fleißig von verschiedenen Storchenpaaren als Nistplatz genutzt.

Doch nun drohte Gefahr für den Horst. Neben der Witterung waren es vor allem die Spechte, die der Konstruktion zugesetzt hatten. Die Vögel brüteten mitten im Mast, machten ihn damit instabil. Nach einem Sturm bestand jetzt die Gefahr, dass das tonnenschwere Storchennest auf die Dorfstraße stürzten könnte.

Im Auftrag der Gemeinde kamen nun Mitarbeiter der Firma Wilhelm Meyer Müncheberg. In Abstimmung mit der Naturschutzbehörde ersetzten sie den alten Holzmast durch einen massiven Betonmast auf einem benachbarten Gemeindegrundstück. Peter Streckenbach, Vorsitzender des Regionalverband Nabu-Oderland, begleitete die Arbeiten vor Ort. Seit Jahren begleitet und koordiniert er solche Nest-Aktionen und weiß, worauf es ankommt.

„Wir haben in unmittelbarer Nähe eine Stelle ausgesucht, an der die Störche einen freien Anflug haben. Vor allem junge, unerfahrene Tiere verfangen sich häufig in hohen Bäumen. Dies gilt es, zu vermeiden“, sagte er.

Die Niststelle wurde mit weißer Farbe beträufelt. „Das soll den Störchen suggerieren, dass dieses Nest schon einen Nutzer hatte und damit für gut befunden wird“, erklärte Streckenbach.

Die Nistunterlage von einer ausgedienten Beregnungsanlage wurde durch die Dorfbewohner mit Weidenflechtruten für die Störche attraktiv vorbereitet. Bei dem Betonmast handelt es sich um einen von einer ausgedienten Freileitung. Die Kosten für Transport und Aufstellung teilen sich das Amt Seelow-Land und die Kreisverwaltung.

In den 66 besetzten Nestern hatte Wolfgang Trebesch im Jahr 2018 trotz der extremen Trockenheit im Altkreis Seelow 102 Jungstörche gezählt. Verglichen mit den Vorjahren war das ein guter Wert. Unter den hiesigen Vögeln nimmt die Population aufgrund eines Mangels an Insekten und Regenwürmern jedoch stetig ab, erreicht schon einige Jahre nicht mehr die Werte, die noch vor 20 Jahren registriert wurden. „Daher ist es um so erfreulicher, dass viele Störche aus Polen hierher kommen, um bei uns zu brüten“, sagt Streckenbach.

Nun hoffen die Neuentempler und mit ihnen viele Storchenfreunde, dass das neue Nest auch angenommen wird. Der erste Adebar ist bekanntlich in Bad Freienwalde bereits zurück gekommen. Die meisten „beziehen“ ihre Nester aber erst ab Mitte März, manche sogar erst Anfang April.(ail/dos)