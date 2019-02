Wertgutachten ergibt 330 000 Euro

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Auf 330 000 Euro beläuft sich das Wertgutachten für Schloss Freienwalde. Das hat Annette Münchmeyer von der BSG Brandenburgische Stadterneuerungsgesellschaft mbH mit Verweis auf das Exposé erklärt. Der Sanierungsträger für das Land Brandenburg und Berlin betreut im Auftrag des Landkreises die Ausschreibung für Schloss Freienwalde. Verwundert haben sich Leser gefragt, warum die Ausschreibung nur bis zum 21. März läuft. Die Pressemitteilung sei in der Tat erst am vergangenen Freitag herausgegangen, ergänzte sie. Die europaweite Ausschreibung in den einschlägigen Veröffentlichungen laufe aber bereits seit 1. Februar. Die Pressemitteilung sei absichtlich später erfolgt, um das Vorhaben noch mal intensiver zu bewerben. Zudem seien 30 Tage Frist bei europaweiten Ausschreibungen üblich.

Gesucht werde ein Bieter, der die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mitbringe, um die Anlage zu erhalten und zu entwickeln, sagte Annette Münchmeyer. Zudem brauche er technische Erfahrung, um solch ein Projekt stemmen zu können. Dem misst die BSG 40 Prozent Anteil am Konzept bei. Wie im Exposé ausgeführt, gibt es einen Investitionsstau im Schloss. Die Terrasse ist undicht, so dass bereits Feuchtigkeitsschäden entstanden sind. Hinzu komme die Qualität des Konzeptes. „Dazu reichen zwei Seiten Text“, ergänzte sie. Landkreis und Stadt Bad Freienwalde bilden ein Gremium, das die Bewerber auswählt.

Erst im zweiten Schritt des Verfahrens werden aus den eingereichten Konzepten geeignete Bewerber ausgesucht und zu einem Gebot aufgefordert. Die Qualität des Nutzungskonzepts mache 55 Prozent der Bewertung aus, erklärte die BSG-Mitarbeiterin. Die Höhe des Angebots sei nicht maßgeblich. Der Kaufpreis mache nur 30 Prozent beim Bieterverfahren aus. „Es reicht nicht aus drei Millionen Euro zu bieten und das Schloss zuzumachen“, so Annette Münchmeyer.

Der Landkreis könne das Ausschreibungsverfahren jederzeit stoppen, wenn sich kein geeigneter Bieter findet, fügte sie hinzu. Oberstes Ziel sei es jedoch, einen geeigneten Nutzer zu finden, der die von Stadt und Landkreis formulierten Ziele wie das Gedenken an Walter Rathenau, die öffentliche Zugänglichkeit des Parks sowie seine Weiterentwicklung mit modernen Gestaltungselementen sowie die Erhaltung des Schlosses für das historische Stadtbild berücksichtigt.

Zum Ausschreibungsverfahren will sich Reinhard Schmook, langjähriger Schloss-Kastellan und SPD-Kreistagsabgeordneter nicht äußern. Falls sich jedoch kein Bieter findet, dann hofft er aber auf eine gemeinsame Betreibergesellschaft aus Stadt, Landkreis und Walther-Rathenau Stift gGmbH.