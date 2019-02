Neubau der Oderbrücke wird losgelöst von Verkehrssituation auf der B1

Cornelia Link-Adam

Jahnsfelde (MOZ) Gelbe Protest-Banner gegen 40-Tonner gibt es viele entlang der Bundesstraße B1. Die gleichnamige Bürgerinitiative wehrt sich gegen eine zunehmende Verkehrsbelastung durch die 2025 angedachte Oderbrücke zwischen Küstrin-Kietz und dem polnischen Kostrzyn, wodurch die Beschränkung der Tragfähigkeit auf 7,5 Tonnen wegfällt.

Der Transitverkehr beschäftigte am Montagabend den Ortsbeirat von Jahnsfelde. Der Müncheberger Ortsteil an der B1 ist unmittelbar betroffen. Wie Ortsbeiratsmitglied Gerd Seume erzählte, gab es zum Brückenbau jüngst ein internes Treffen im Landratsamt. Dabei waren Andreas Schade vom Landesbetrieb Straßenwesen (LBSW), aber auch Vertreter vom Land, Golzows Amtsdirektor Lothar Ebert, der Manschnower Reimar Wendland als Sprecher der Bürgerinitiative B1 sowie Gerd Seume als Mitglied. Bislang gibt es zwischen Deutschland und Polen seit September nur eine Willensbekundung zum Projekt. Polen werde die Brücke auf deutscher Seite bauen. Beide Länder prüfen bis zur Hälfe der Oder die Umweltverträglichkeit. „Bis der Vertrag ratifiziert ist, wird noch nichts in Gang gesetzt. Erst dann wird es Thema im Bundestag“, erklärte Seume. Es gebe noch keine Arbeitsgruppe. Auch laufe noch ein Abwägungsverfahren bei der EU, ob Polen den Bauleuten deutschen Tariflohn zahlen muss. „Aber es ist klar, die Brücke wird gebaut, ohne Tonnage-Begrenzung, also für 40-Tonner.“ Begründet werde dies vom Land mit der Prognose 2025, wonach 5000 durch Jahnsfelde und sogar 10 000 Autos durch Manschnow rollen, davon 2500 Lkw. Die BI zweifelt die Zahlen an, spricht von viel mehr Verkehr.

Mitte dieses Jahres, so erfuhr Seume beim Treffen, soll es eine neue Prognose 2030 geben, mit aktuelleren Zahlen. „Aber ohne Staatsvertrag werden die Polen da sicher nichts zuliefern.“ Auf die Frage, warum keine Angaben vom Verkehrszähl-Automaten wie bei Manschnow einfließen, erhielten die BI-Akteure keine Antwort. Vielmehr argumentierte das Land, dass Umgehungsstraßen nicht nötig seien. Die B1 wäre mit acht Metern breit genug. „Dabei haben wir als Anwohner und der Rettungsdienst jetzt schon Probleme, überhaupt auf die B1 raufzufahren.“

Beim Treffen habe es einen Konsens gegeben, sagte Seume. Demnach werde der Brückenbau abgekoppelt von der Problematik der B1. Für letztere soll es eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des LBSW, der kommunalen Ebene, der BI und des Landkreises als Mentor geben. „Eine Veranstaltung ist für Anfang Juni angesetzt.“ Die BI-Anhänger wollen am 7. März im Golzower Gemeindezentrum besprechen, wie es weiter geht. „Über die Landesebene lassen sich Ampeln oder das Versetzen von Verkehrsinseln schneller klären, ehe langfristig der Brückenbau kommt“, so Seume. Zumal im Sommer an der B1 in Jahnsfelde gebaut werden soll. „Kleine Schritte in den Orten sind sicher gut, aber dann könnte der Landesbetrieb argumentieren, etwas beigetragen zu haben“, sagte Jahnsfeldes Ortsvorsteher Bernd Gohlke. „Solange wir keine verlässlichen Zahlen haben, gehört der Schwerlastverkehr nicht durch unsere Ortschaften.“ Er forderte Umgehungsstraßen, die endlich in den Verkehrswegeplan des Bundes reingehören.