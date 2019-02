Bremse für höhere Pflegelöhne

Guido Bohsem

Berlin (MOZ) Der Paritätische Wohlfahrtsverband zahlt nach Erkenntnissen der Bundesregierung besonders niedrige Löhne für Einsteiger im Pflegebereich. Das geht aus einer Übersicht der Entgelte hervor, die am Dienstag in einer Arbeitsgruppe der Konzertierten Aktion Pflege verteilt wurde.

Zugleich hat sich der Verband als schärfster Gegner eines gemeinsamen Arbeitgeberverbandes Pflege positioniert, heißt es aus verschiedenen Stellen in der Bundesregierung. Eine solche übergreifende Organisation ist aber nach Einschätzung der Bundesregierung notwendig, damit die Politik die Verhandlungsergebnisse als allgemeingültig erklären kann.

Die für die Konzertierte Aktion Pflege zuständigen Minister für Gesundheit, Arbeit und Familie, Jens Spahn (CDU), Hubertus Heil und Franziska Giffey (beide SPD), hatten einen einheitlichen Arbeitgeberverband Ende Januar als Schlüssel für eine bessere Bezahlung der Beschäftigten in der Pflege bezeichnet. Nach Angaben aus der Bundesregierung sind bislang alle Versuche gescheitert, den Paritätischen in eine solche Aktion einzubinden. „Das ist richtig“, heißt es an anderer Stelle in der Regierung. „Es hakt beim Paritätischen Wohlfahrtsverband.“

Der Verband zögert nach den Angaben aufgrund seiner internen Struktur. Der Paritätische bezahle alle seine Arbeitskräfte über den gesamten Sozialbereich in gleicher Höhe. Die Mitgliedschaft in einem Pflegearbeitgeberverband störe diesen Grundsatz, hieß es.

Laut Aufstellung liegen die Stundenlöhne, die der Paritätische insbesondere Berufsanfängern etwa in Ostdeutschland zahlt, deutlich im unteren Drittel des Spektrums. So erhalten Altenpflegekräfte, die in Brandenburg beschäftigt sind, einen Bruttostundenlohn von 14,47 Euro. In Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen beträgt er zwischen 14,18 und 15,71 Euro und in Sachsen-Anhalt lediglich bei 13,80 Euro. Der höchste Stundenlohn, der in dieser Kategorie gezahlt wird, liegt bei 17,58 Euro.

Noch schlechter sieht die Situation für Hilfskräfte in der Pflege aus, denen der Paritätische in Brandenburg zum Berufseinstieg lediglich 11,29 Euro zahlt. Andernorts und von anderen Trägern werden für eine solche Tätigkeit bis zu 2,40 Euro mehr pro Stunde gezahlt.

Die Daten für Westdeutschland sind nach Angaben aus Regierungskreisen nicht zu beziffern, weil es keine Tarifgemeinschaften gibt, sondern lediglich individuelle Vereinbarungen, die aber nicht erhoben werden konnten.

Anders sieht die Situation bei Angestellten des Paritätischen aus, die fünf oder zehn Jahre beschäftigt sind. Hier liegen die Stundenlöhne im Vergleich auch über dem Durchschnitt.

Der Paritätische setzt sich für einen deutlich höheren allgemeinen Mindestlohn ein. Anzustreben ist nach den Angaben ein Stundenlohn von 12,63 Euro – nur bei einer solchen Bezahlung sei nach 45 Jahren auch eine ausreichende Rente gewährleistet.