Vortrag von Fotograf mit Tipps für Laien

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Zu einem Fotografie-Vortrag wird heute Abend in den großen Saal auf der Burg Storkow eingeladen. Ab 18.30 Uhr gewährt der Naturfotograf Erhard Laube unter dem Titel „Gefiederte Jäger – Vögel, die Fische fangen“ einen Einblick in seine Arbeit. Außerdem gibt er in seinem zweistündigen Vortrag Hobbyfotografen Tipps, wie man auch mit einfachen Mitteln zu außergewöhnlichen Fotos kommen kann. Der Eintritt kostet fünf Euro, inbegriffen ist ein Besuch der aktuellen Sonderausstellung auf der Burg. Darin zeigen Laube sowie seine Naturfotografen-Kollegen Anneli Krämer, Andreas Batke und Klaus Weber Bilder von Tieren und Landschaften.(bs)