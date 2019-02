Kurort bekommt Fußgängerzone

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Im Zentrum von Bad Saarow soll es in der Seestraße in Zukunft eine kleine Fußgängerzone geben. Die Idee ist Bestandteil des neuen Verkehrskonzeptes für die Gemeinde, das am Montagabend vorgestellt wurde. Die geplante Teil-Schließung der Lindenstraße indes könnte sich verzögern.

Die Idee für die Fußgängerzone kommt von Thorsten Terfort vom Ingenieurbüro Stadt+Verkehr aus Potsdam, der von der Gemeinde mit dem Verkehrskonzept beauftragt worden war. Im Bauausschuss stellte er seine zahlreichen Vorschläge nun vor – und stieß nahezu ausnahmslos auf Zustimmung. Im östlichen Bereich der Seestraße, zwischen Pieskower Straße und Am Graben, sieht der Planer derzeit einen „Nutzungskonflikt“. Der Abschnitt diene Erschließung und Aufenthalt gleichermaßen, außerdem gebe es Schleichverkehr und „Parkdruck“.

Seine Empfehlung: An beiden Enden wird ein Pollersystem installiert. Von 7 bis 10 Uhr werden die Poller heruntergefahren, damit Lieferverkehr einfahren kann. Ansonsten wird die Straße zur Fußgängerzone, als gestaltendes Element könnten Sitzmöbel aufgestellt werden. Eine Ausnahme soll es für Anwohner geben, die per Transponder die Poller im Untergrund verschwinden lassen können. Der Ausschuss empfahl das Verkehrskonzept ohne Gegenstimme zum Beschluss durch die Gemeindevertretung.

Eine Enthaltung kam bei der Abstimmung von Tobias Schröder (CDU). Sie hatte mit einem anderen Punkt im Verkehrskonzept zu tun, über den die Scharmützelsee-Amtsverwaltung ebenfalls bereits vorab informiert hatte. Die Durchfahrt durch die Lindenstraße soll nur noch in westlicher Richtung, also vom Kreisverkehr am Bahnhofsvorplatz aus, gestattet sein. In der anderen Richtung werden Autofahrer nach den Plänen auf die Umgehungsstraße verwiesen. Die Gemeinde will dadurch die Lärmbelastung im Bereich Lindenstraße reduzieren; Hintergrund ist auch die Sorge, im schlimmsten Fall den Kurort-Status zu verlieren, weil Grenzwerte überschritten werden.

Schröder kritisierte dieses Vorhaben. Es sei aus ökologischer Sicht nicht sinnvoll, weil durch die längere Wegstrecke über die Umgehung der Kohlendioxid-Ausstoß der Fahrzeuge zunehme. Mit dieser Meinung blieb er allerdings allein. Bernd Gestewitz (Linke) antwortete, er würde die Durchfahrt durch die Lindenstraße sogar in beiden Richtungen sperren. Sein Fraktionskollege Olaf Tannhäuser machte auf ein anderes Problem aufmerksam. Am Ende der Umgehungsstraße würde seiner Auffassung nach der Bau einer Spur für Linksabbieger in Richtung Fürstenwalde notwendig. „Vorher ist das mit der Lindenstraße nicht machbar. Das Chaos wäre programmiert“, sagte er. Die Krux dabei: Die Umgehung ist eine Landesstraße. Die Gemeinde kann dort also nicht bauen, selbst wenn Wille und Geld vorhanden sind. Eine Einigung mit dem Infrastrukturministerium und dem Landesbetrieb Straßenwesen ist erforderlich.

Terminvorgaben für die Umsetzung nennt das Konzept nicht. Formuliert wird ein „Planungshorizont“ für sämtliche genannten Vorhaben von 15 bis 20 Jahren – denn es geht um viel mehr als nur See- und Lindenstraße. Unter anderem soll es ein neues Parkleitsystem geben, eine neue und vereinheitlichte Form der Parkraumbewirtschaftung sowie ein Leitsystem für Radfahrer und Fußgänger. Terfort stellte in diesen Bereichen große Defizite fest.