Abriss der Diesterweg-Schule

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Ende des Schulkomplexes im Diesterwegring ist besiegelt. In diesem Jahr, wahrscheinlich im Juli und August, wird mit dem Abriss begonnen. Die Stadt erhält dafür Fördermittel. Die Turnhalle bleibt erhalten. Was mit der freiwerdenden Fläche passiert, steht noch nicht fest.

Im nächsten Jahr würde der Schulkomplex im Diesterwegring 50 Jahre alt. Unterricht findet dort schon länger nicht mehr statt. Nachdem die Gesamtschule 3 vor mehr als sechs Jahre das Gebäude geräumt hat und vor viereinhalb Jahren auch die Grundschule in einen anderen Standort umgezogen ist, stand das Schulgebäude leer. Die vorgelagerten T8-Gebäude, in denen die Volkshochschule war, wurde zuletzt von Einrichtungen und Initiativen beziehungsweise als Lager genutzt. Inzwischen sind auch diese Räume leergezogen.

In diesem Jahr soll, zumindest für einen Teil, der Abrissbagger anrücken. „Da Fördermittel für den Abriss Verwendung finden sollen, erfolgt der Abriss in Abschnitten“, sagt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung. Als erstes werde das mittlere T8-Gebäude im Juli/August dieses Jahre verschwinden. „Dafür liegt auch schon ein Zuwendungsbescheid vor“, so Reichl.

Es wird aber nicht bei dem Gebäude bleiben. „Es soll die gesamte Anlage zurückgebaut werden“, erklärt Michael Reichl. „Die Tunhalle bleibt erhalten“, bekräftigt er. Eine Alternative zu dem geplanten Vorgehen gibt es auch Sicht der Stadt nicht. „Der Abriss des Schulkomplexes Diesterwegring ist aufgrund des strukturellen Leerstands und dem erfolglosen Bemühen um mögliche Nachnutzungen des baulichen Bestands unstrittig.“

So gab es 2015, zu Hochzeiten der Flüchtlingskrise, mal eine Überlegung, dort eine Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber einzurichten. Später zeigte ein Investor, der im ehemaligen Schulgebäude am Platz der Jugend eine Alteneinrichtung aufbauen wollte, auch an dem Schulkomplex im Diesterwegring Interesse. Doch sowohl das eine als auch das andere Projekt zerschlugen sich. Nun droht vielmehr Vandalismus.

Was mit der freiwerdenden Fläche danach passieren soll, ist noch nicht bekannt. Der Fachbereichsleiter sagt dazu: „Konkrete Anfragen beziehungsweise Planungen für eine bauliche Nutzung bestehen nicht.“ Das Areal sei Bestandteil des Pools an Vorhalteflächen für den mehrgeschossigen Wohnungsbau. Dass dort einmal Eigenheime entstehen könnten, hält Michael Reichl aber für wenig wahrscheinlich. Aus städtebaulicher Sicht sei das wenig sinnvoll, so Reichl. Nicht störende Gewerbenutzungen oder sogenannte Sonderwohnformen seien denkbar. „Der Standort befindet sich in einem Allgemeinen Wohngebiet“, erläutert Michael Reichl. Auszuschließen seien aber natürlich Einrichtungen des großflächigen Einzelhandels. Das Fazit von Michael Reichl: „Die Stadt ist hier also noch auf der Suche.“

Der Fachbereichsleiter hebt besonders hervor: „Wichtig ist, dass die Sporthalle erhalten bleibt und neu über die Cottbuser Straße erschlossen werden soll. Das bedeutet, dass auch die notwendigen PKW-Stellflächen neben der Sporthalle entstehen werden.“ Damit entspanne sich die derzeitig unbefriedigende Verkehrs- bzw. Parksituation für die Nutzer. Die Sporthalle erhalte eine gesonderte Erschließung.

Im Haushalt der Stadt ist eine Summe von 555 600 Euro für den Abriss eingestellt, im kommenden Jahr noch einmal 90 000 Euro. Der Abriss wird zu 100 Prozent gefördert.