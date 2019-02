Neue Runde für die Zamperer

MOZ

Beeskow Die Fastnachtfeierlichkeiten in der Region gehen am Wochenende weiter. In Niewiesch wird am Samstag um 10 Uhr im Gemeindezentrum gezampert. Von dort geht es weiter durch den Ort und nach Möllen. Ab 20 Uhr wird im Gasthaus Schwielochsee mit der Band Soundexpress gefeiert. Das Eierkuchenessen folgt am Sonntag ab 12 Uhr. In Lindenberg wird am Samstag ab 8 Uhr am Gasthaus Lutter gezampert. Der zweite Fastnachtsabend findet im Gasthaus Görsdorf ab 19 Uhr statt. In Ullersdorf ist am Samstag ab 12 Uhr an der Gaststätte Schwansee Zampern angesagt. Abends steht dort ab 20 Uhr Tanz und Schwof mit der Gruppe Passat auf dem Programm. Die Alt Stahnsdorfer zampern am Samstag ab 9 Uhr mit den Glienicker Blasmusikanten an der Festwiese. Die Fastnachtparty startet um 20 Uhr an der Darre. Karten kosten 6 Euro.(red)