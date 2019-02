Betrunken am Steuer eines gestohlenen Fiat

Anja Hamm

Fehrbellin (MOZ) Gestohlener Wagen, betrunkener Fahrer: Nur wenige Stunden nach Fahndungsbeginn haben Beamte der Autobahnpolizei Walsleben am Dienstagnachmittag einen gestohlenen gelben Fiat 500 mit Hamburger Kennzeichen auf der A 24 am Dreieck Wittstock entdeckt. Die Beamten stoppten den Wagen mit der auffälligen Farbe gegen 14.30 Uhr an der Anschlussstelle Fehrbellin und kontrollierten den Fahrer, einen 39-jährigen Polen. Bei dem Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von über zwei Promille gemessen, wie die Autobahnpolizei am Dienstagabend mitteilte. Am Fahrzeug fanden die Beamten Aufbruchspuren. Der 39-Jährige wurde zur Ausnüchterung und zur Vernehmung in Gewahrsam gebracht.