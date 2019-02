Verbraucherberatung via Videochat

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Zum ersten Mal hat das Digimobil der Verbraucherzentrale Brandenburg auf dem Marktplatz der Havelstadt Station gemacht.

Die Premiere war jedoch der Vorstellung des Projektes vorbehalten. Trotzdem hieß die Stadt Zehdenick das neue Serviceangebot herzlich willkommen. In Vertretung von Vize-Bürgermeister Dirk Wendland begrüßte Viola Pawletta die Mitarbeiter der Verbraucherzentrale in der Havelstadt willkommen. Ein Kamerateam des RBB ließ die Vertreterin der Stadt aber zunächst im Regen stehen, weil die Dreharbeiten im etwas beengten Digimobil viel Zeit in Anspruch nahmen.

Künftig monatlich wird die Stadt von der Verbraucherzentrale angesteuert, damit die Verbraucher die Dienste in Anspruch nehmen können, und das in der dreijährigen Probephase sogar völlig kostenlos, wie Pressesprecherin Lisa Högden versichert. Nicht einmal für die ansonsten kostspielige Rechtsberatung müssen die Zehdenicker ihre Brieftasche zücken. Dafür müssen die Ratsuchenden mit einem Bildschirm Vorlieb nehmen. Angst vor der modernen Technik müsse aber niemand haben, beruhigte Oliver Sydow, der den Transporter übers Land fährt. Die Fachberater werden aus Potsdam per Videochat live zugeschaltet, was bei der Premiere am Dienstag bestens funktionierte. Ohne technische Übertragungsfehler führte Viola Pawletta ein kurzes Gespräch mit Stefanie Kahnert, die in ihrem Büro in Potsdam Fragen zum allgemeinen Verbraucherrecht beantwortet. Dazu zählen Themen wie Inkasso und Kaufverträge, aber auch die Patientenverfügungen. Wenn es allerdings um Versicherungen und Banken geht, dann übernimmt ein Kollege die Beratung. So soll ein Höchstmaß an Beratungsqualität garantiert werden. Das allerdings setzt voraus, dass die Ratsuchenden vorab einen Termin buchen. Das gehe ganz bequem auch ohne Computer, nämlich über das landesweite Service-Telefon unter 0331 98229995 (Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr) oder auch über die Internetseite der Verbraucherzentrale www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/digimobil. Der nächste Beratungstermin findet am 19. März statt und danach monatlich.(ris)