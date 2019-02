„Es gab keine weiteren Gutachten“

HGA

Velten (MOZ) In dieser Zeitung erschien am 25. Januar 2019 ein Bericht, in welchem das REG-Aufsichtsratsmitglied Andreas Noack erklärte, ein unabhängiges Wirtschaftsunternehmen hätte im Auftrag des Gesellschafters – Stadtwerke und Stadt – die Vorgänge in der REG geprüft. Noack erklärte, die Ergebnisse hätten gezeigt, dass sowohl die Beurlaubung als auch die später erfolgte fristlose Kündigung des damaligen Geschäftsführers Karsten Lecke völlig gerechtfertigt waren. Aus Sicht des Herrn Noack hätten sich die Verdachtsmomente erhärtet.

Die REG teilt dazu Folgendes mit: „Die Erklärungen von Herrn Noack sind so nicht zutreffend. Nach der Kündigung des seinerzeitigen Geschäftsführers, Herrn Lecke, im Oktober 2018 gab es keine weiteren Gutachten, deren Ergebnisse gezeigt hätten, dass sowohl die Beurlaubung als auch die später erfolgte fristlose Kündigung des Herrn Lecke gerechtfertigt waren. Die REG und Herr Lecke haben sich zwischenzeitlich auf eine einvernehmliche Beendigung des Anstellungsverhältnisses zum 31.12.2018 geeinigt. Die REG wird daher von sich aus eine strafrechtliche Verfolgung des Herrn Lecke nicht weiter betreiben.“