Krankenfahrstuhl einer 70-Jährigen demoliert

Mandy Oys

Oranienburg (MOZ) Eine gehbehinderte 70-jährige Oranienburgerin ist nach dem dreisten Diebstahl ihres Krankenfahrstuhles nicht mehr mobil. Die Frau hatte ihren elektrischen Rollstuhl unter einem Carport abgestellt, gesichert und mit einer Plane abgedeckt. Dennoch stahlen Unbekannte ihn von einem Grundstück an der Dr. Kurt-Schumacher-Straße – vermutlich in der Nacht zum 19. Februar. Bemerkt wurde der Diebstahl Dienstagmittag, berichtet Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord. Ihre Kollegen suchten die Umgebung ab und fanden den Krankenfahrstuhl auch tatsächlich wieder. Er stand rund 800 Meter entfernt in der Hilda-Heinemann-Straße. Allerdings sei er stark beschädigt, „der Akku und die Außenspiegel fehlen“. so Feierbach. Das Gefährt wurde kriminaltechnisch untersucht, bevor es der 70-Jährigen zurückgebracht wurde.