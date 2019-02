Museumsschiff vor ungewisser Zukunft

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Der Fremdenverkehrsverein Zehdenick hat viele Baustellen. Eine heißt Museumsschiff. 2018 gab es einen regelrechten Einbruch bei den Besucherzahlen. Nur noch 718 Gäste kamen zwischen Mai und Oktober. Gleichzeitig laufen dem Verein als Träger die Kosten aus dem Ruder. Jetzt soll eine Lösung her.

Wie die aussehen wird, ist noch unklar. Ideen gibt es hingegen viele. Spätestens im Herbst aber muss Klarheit herrschen, was aus dem Museumsschiff wird. Denn die Stadt Zehdenick als Eigentümerin will den Großfinowmaßkahn „Carola“ nicht einfach aufgeben und will entsprechende Gelder in den Haushalt 2020 einstellen.

Das geringe Interesse am Schiffermuseum führt Vereinsvorsitzender Waldemar Schulz auf den „Jahrhundertsommer“ zurück. Viele Besucher zog es lieber ins Freie, als in ein Museum. Das spiegelte sich in den Besucherzahlen wider. Statt deutlich mehr als ein eintausend Gäste wie in den Jahren zuvor, kamen nur noch gut 700. Das reichte nicht einmal mehr, um die laufenden Kosten zu decken, zumal der Eintrittspreis niedrig gehalten wird. Das Museum arbeitet defizitär. Insbesondere die hohen Energiekosten schlagen ins Kontor. Neben einem städtischen Zuschuss in Höhe von 8 000 Euro sind es die Eintrittsgelder, aus denen der Verein den Museumsbetrieb finanzieren muss.

Nachtspeicherheizungen treiben den Stromverbrauch in die Höhe. Die Heizung abzustellen sei wegen der zum Teil empfindlichen Exponate nicht möglich. 398 Euro monatliche Abschlagszahlungen werden dafür fällig. Hinzu kommen Ausgaben fürs Personal. Neben einem Ein-Euro-Jobber, der über die Aqua Zehdenick GmbH beschäftigt wird, sollen zwei geringfügig Beschäftige den Museumsbetrieb absichern. Wegen der angespannten finanziellen Lage konnte jedoch nur eine Kraft in der Saison beschäftigt werden.

Nun stehen weitere Ausgaben ins Haus, das Schiff müsse überholt werden, so Schulz. Einen Kapitän mit Schifferpatent gibt es auch nicht mehr. Der eigentlich fahrtüchtige Kahn muss im Heimathafen bleiben, kann nicht zu Auswärtsfahrten eingesetzt werden, wo er repräsentativ für Zehdenick werben könnte. „Grundsätzlich müssen wir die Situation des Schiffs überdenken“, sagte Schulz anlässlich der Jahreshauptversammlung des Fremdenverkehrsvereines Zehdenick am Dienstagabend im „Sportlerheim“. Das betreffe sowohl die Ausstellung über die Geschichte der Binnenschifffahrt in Zehdenick, als auch den jetzigen Standort an der Elisabethmühle.

Auch die Stadtverwaltung Zehdenick ist an einer grundlegenden Entscheidung über die Zukunft des Museumschiffs interessiert, stellte dazu Wirtschaftsförderin Uta Kupsch klar. Ende März, Anfang April will sich eine Arbeitsgruppe mit den in Frage kommenden Optionen beschäftigen. Das Schiff könnte auch an Land gehoben werden. Frühere Gedanken, den Finowmaßkahn auf dem neuen Festplatz aufzustellen und die große Halle abzureißen, wurden bislang nicht weiterverfolgt. Ohne Nutzungskonzept funktioniere aber auch eine „Landung“ des Schiffes nicht, machte Kupsch deutlich. Die Stadt hatte das voll funktionstüchtige Schiff 2000 von Helmut Mewes erworben und es zu einem Museum umgebaut. Mit im Boot waren neben dem Fremdenverkehrsverein, auch der Schifferverein „Einigkeit“ 1829, die A bis Z Oberflächenveredelung und die Aqua Zehdenick. 2001 wurde das Museumsschiff an der Elisabethmühle eröffnet.