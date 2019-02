Standort für Tourist-Info auf dem Prüfstand

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Die Rheinsberger Tourist-Information wird neu strukturiert. Ab April gelten andere Öffnungszeiten. Außerdem wird ein Mitarbeiter eingespart. Auf dem Prüfstand ist, ob Flecken Zechlin das ganze Jahr über eine eigene Tourist-Info braucht. Das Alfred-Wegener-Museum in Zechlinerhütte wird während der Saison geöffnet.

Am Wochenende ist die Tourist-Information in der Kernstadt künftig eine Stunde länger geöffnet. Abgesehen von Weihnachten und Neujahr wird der Servicepunkt auch an allen Feiertagen für Besucher der Stadt zu erreichen sein, wenn auch in einer Minibesetzung. „Wir haben mit den Kollegen zusammengesessen und gemeinsam diese Lösung gefunden“, sagt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler). Ziel der neuen Arbeitszeiten ist es unter anderem, den Stand der Überstunden zu reduzieren. Dazu sind die Arbeitszeiten in der Nebensaison kürzer. Ungeachtet dessen ist die Zahl der Mitarbeiter gesunken. Statt bisher sechs werden nur noch fünf Vollzeitstellen in der Tourist-Information sein. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation der Stadt habe er die Stelle gestrichen, so Schwochow. Dafür möchte er einen neuen Posten für einen Computerexperten schaffen (RA berichtete). Die Frage ist, wie es mit der Tourist-Information in Flecken Zechlin weitergeht. Dort ist ein weiterer Mitarbeiter beschäftigt. Laut dem Tourismus-Entwicklungskonzept der Stadt genügt es, einen zentralen Infopunkt für das gesamt Stadtgebiet zu betreiben. Allerdings könnte das den Status Flecken Zechlins als staatlich anerkannter Erholungsort gefährden. „Nach der Gemeindegebietsreform von 2003 sind wir eine Stadt. Wenn es darum geht, zertifiziert zu werden, sind wir wieder einzelne Gemeinden“, kritisiert Schwochow. Dennoch hält er es für sinnvoll, in Flecken Zechlin weiterhin einen Anlaufpunkt für Touristen zu haben – zumindest während der Hauptsaison. Ob auch im Herbst und Winter ein Ansprechpartner vor Ort sein muss, komme auf den Prüfstand.

Fest steht indes, dass das Alfred-Wegener-Museum auch in diesem Jahr während der Hauptsaison geöffnet wird. Nachdem es aufgrund fehlenden Personals vier Jahre lang geschlossen war, konnte es 2018 dank zweier Minijobber wieder besichtigt werden. Laut Kulturmanager Peter Böthig ist dieses Angebot auch gut angenommen worden. „Wir hatten in 2018 insgesamt 665 zahlende Besucher im Alfred-Wegener-Museum“, teilte er mit. Angesicht der Tatsache, dass das Museum erst ab Mai und somit nur 68 Tage offen war, hält Böthig das für beachtlich. Somit kamen rund zehn Besucher pro Tag. (bk)