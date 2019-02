Gedenken an Horst Flakowski

Brandenburg Zum 20. Todestag von Horst Flakowski haben Oberbürgermeister Steffen Scheller und Norbert Fröhndrich, Vorsitzender der Alfred-Flakowski-Stiftung, am Montag auf dem Neustädtischen Friedhof Kränze am Grab des Brandenburger Ehrenbürgers niedergelegt. Horst Flakowski wurde am 4. März 1918 in Brandenburg geboren. Mitte der 1990er Jahre spendete er fünf Millionen Mark für die Errichtung eines SOS-Kinderdorfes in seiner Heimatstadt. Mit weiteren fünf Millionen Mark gründete er die nach seinem Vater benannte Alfred-Flakowski-Stiftung, die sich seither der Förderung von Projekten aus den Bereichen Jugend und Bildung, Soziales, Denkmalpflege, Kunst und Kultur widmet. Für die Verdienste um seine Heimatstadt und sein beispielhaftes soziales Engagement verlieh die Stadt Brandenburg an der Havel ihm am 4. März 1995 die Ehrenbürgerschaft. Im Alter von knapp 81 Jahren verstarb Horst Flakowski am 18 Februar 1999.