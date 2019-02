Gemeinsam den Schulweg sicherer gemacht

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Elternvertreter der Magnus-Hoffmann-Grundschule in Kirchmöser wandten sich im vergangenen Jahr sowohl an die Stadtverwaltung als auch Oberbürgermeister Steffen Scheller. Sie baten um Unterstützung bei der Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Schulweg ihrer Kinder. Insbesondere die unklare Querungssituation in der Uferstraße, volle Busse und unzureichende Wegebeziehungen lagen den Eltern am Herzen.

Im persönlichen Austausch zwischen Schule, Eltern und Verwaltung konnten die Probleme nun besprochen und Lösungen entwickelt werden. So werden in Kürze einige Bordsteine abgesenkt, Querungsbereiche zur Verbesserung der Sichtbeziehungen abgepollert und bislang nicht gewünschte Querungen der Kinder durch Bepflanzungen und ein Geländer unterbunden. Weiter wurden nochmals die damaligen Straßenumbaumaßnahmen durch die Projektleiterin erläutert und der seinerzeit baulich entwickelte bestmögliche Weg zur Schule dargestellt.

Weil im Rahmen einer 2018 durchgeführten verdeckten Verkehrszählung in Höhe der Grundschule zudem zu hohe Geschwindigkeiten festgestellt wurden, wurde in der vergangenen Woche die Zusage der Straßenverkehrsbehörde eingelöst, im Gefahrenbereich für jede Fahrtrichtung Geschwindigkeitsdisplays zu installieren. Diese wurden zusätzlich mit verschiedenen kinderbezogenen Motivblenden versehen, um die Autofahrer noch stärker für die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit von 30 km/h zu sensibilisieren. Vor der Konrad-Sprengel-Schule wurden mit einem derartigen Geschwindigkeitsdisplay sehr gute Erfahrungen gemacht.

Weiterhin besprachen die Eltern mit Oberbürgermeister Steffen Scheller und Jörg Vogler, Geschäftsführer der VBBr, die Probleme mit dem Schulbusverkehr vor Ort. Hierfür wurde neben morgendlichen Schulbus kurzfristig auch am Nachmittag der Einsatz eines Gelenkbusses zur Kapazitätserweiterung zugesagt und kurzfristig realisiert. Des Weiteren sagten Verkehrsbetriebe und Stadt zu, die Kinder stärker auf ihrem Weg zur Schule mit dem Bus begleiten zu wollen und auf das richtige Verhalten im Bus hinzuwirken. Um dem nachzukommen werden ab sofort Außendienstmitarbeiter des Sicherheitszentrums zu den Schulwegzeiten die entsprechenden Buslinien regelmäßig begleiten, unterstützt werden sie hierbei durch die VBBr, die auch die Fahrtausweise für die Mitarbeiter kostenfrei bereitstellt.