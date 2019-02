Anliegerstraße oder nicht – Gericht muss entscheiden

Volkmar Ernst

Linde (MOZ) Dass die Griebener Chaussee in Linde saniert werden muss, da sind sich Anlieger und Gemeinde einig. Doch bei der Einstufung als Anliegerstraße gehen die Meinungen weit auseinander. Nun wird wohl das Gericht entscheiden müssen, wer Recht hat.

Die Planungen für die Sanierung der Griebener Chaussee reichen bis ins Jahr 2017 zurück. Klar ist, der Asphalt bröckelt, und das nicht nur am Fahrbahnrand. Überall in der Fahrbahn klaffen tiefe Löcher, so dass die Kraftfahrer zu Slalomfahrten gezwungen werden. Deshalb wurde die Sanierung der Straße im Linder Ortsbeirat, im gemeindlichen Bauausschuss und schließlich in der Gemeindevertretung diskutiert und beschlossen. Die Verwaltung erhielt den Auftrag, die für die Sanierung notwendigen Ausschreibungen vorzubereiten und die Arbeiten auszulösen. Insofern werden demnächst Bauarbeiter nebst Bagger und anderem Gerät anrücken, um loszulegen. Soweit, so gut.

Doch nun stand der Ausbau der Griebener Chaussee im Bauausschuss erneut zur Diskussion. Nicht, weil nicht gebaut werden soll, sondern weil die Anwohner mit der Einstufung der Griebener Chaussee als Anliegerstraße nicht einverstanden sind.

Der Grund: Es geht ums Geld. Denn laut der Straßenbaubeitrags- und Kostenerstattungssatzung des Löwenberger Landes trägt bei einer Anliegerstraße allein für den Bau der Fahrbahn die Gemeinde einen Anteil von 45 Prozent, die Anlieger die restlichen 55 Prozent. Bei einer Hauptverkehrsstraße würde die Gemeinde 80 Prozent der Kosten tragen, für die Anlieger blieben noch 20 Prozent. Ein erheblicher Unterschied, auf den die Anlieger nicht ohne Kampf verzichten wollen.

Auf einen Kampf, wenn auch im übertragenen Sinn, läuft es tatsächlich hinaus. Denn auch bei der Einstufung der Straßen kann die Gemeinde nicht einfach „so“ entscheiden, sondern hat sich an Vorgaben zu halten, und die sind in diesem Fall in der Satzung ebenso klar geregelt. Die Gemeindevertreter und damit auch die Verwaltung gehen deshalb davon aus, dass die Griebener Chaussee in Linde als Anliegerstraße einzustufen ist.

Einige Anlieger negieren das jedoch unter anderem mit der Begründung, dass bei Unfällen auf der Bundesstraße 167 oder der B 96 viele Kraftfahrer die Strecke über Linde und Grundmühle als Umfahrung nutzen. Damit komme der Straße eine Bedeutung als Hauptverkehrsstraße zu.

Da weder Gemeinde noch Anlieger von ihren Standpunkten abrücken wollen, scheint nichts anderes übrig zu bleiben, als das Gericht dazu anzurufen. Das allerdings ist erst möglich, wenn die Sanierung der Griebener Chaussee erfolgt ist. Erst danach können anhand der Abrechnungen der Firmen die tatsächlichen Baukosten abgerechnet und die Bescheide über die Anliegerbeiträge versandt werden.

Gegen die Beitragsbescheide können die Anwohner Widerspruch einlegen. Im Notfall muss dann ein Gericht prüfen, ob die gestellten Forderungen rechtens sind.(veb)