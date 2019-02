Mädchen vor Grundschule möglicherweise entführt

Odin Tietsche

Hennigsdorf (MOZ) Ein bislang unbekanntes Mädchen ist am Mittwochmorgen in der Nähe der Fontanegrundschule möglicherweise in ein fremdes Auto gezerrt worden. Dies hatten Schüler übereinstimmend berichtet.

Laut Polizeisprecherin Dörte Röhrs ging gegen 8.20 Uhr aus der Fontanegrundschule heraus bei der Polizei die Information ein, dass Kinder beobachtet hätten, wie kurz zuvor ein bislang unbekanntes Mädchen in ein unbekanntes Fahrzeug gezogen wurde.

Derzeit laufen umfangreiche Prüfungs- und Suchmaßnahmen auch unter Einbeziehung der Berliner und der Bundespolizei und eines Polizeihubschraubers. Nach Überprüfungen in allen Schulen in Hennigsdorf wird bisher kein Kind vermisst.

„Wir ermitteln derzeit in alle Richtungen. Ob eine mögliche Straftat vorliegt, können wir noch nicht sagen. Wir nehmen die Meldung aber sehr ernst“, bestätigte Polizeisprecherin Ariane Feierbach auf telefonische Nachfrage.

Weitere Infos folgen in Kürze...