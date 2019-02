Helga Krahl zieht sich aus der Politik zurück

Matthias Henke

Gransee Der Lokalpolitik Lebwohl sagt Helga Krahl (Linke). Die langjährige Vorsitzende des Finanz-, Sozial- und Kulturauschusses stellt sich im Mai nicht erneut zur Wahl.Matthias Henke sprach mit der Granseerin.

Frau Krahl, seit wann engagieren Sie sich in der Stadtverordnetenversammlung?

Helga Krahl: Angefangen habe ich im Jahr 2003. Da habe ich aufgehört zu arbeiten und gleich wieder Verantwortung übernommen. Erst mal bin ich als einfache Abgeordnete und dann gleich zur Ausschussvorsitzenden gewählt worden.

Was zog Sie in die Politik?

Ich habe schon zu DDR-Zeiten Verantwortung übernommen, war immer Leitungskader. Ich war in der Partei, erst in der SED, dann in der PDS, nicht weil ich Karriere machen wollte, sonder weil ich davon überzeugt war. Ich habe mich sehr für die Belange im Ort interessiert. Als dann mein Mann gestorben ist, wollte ich mich wieder einbringen. Die PDS hat mich dann angesprochen, ob ich mir vorstellen kann, zu kandidieren und ich habe meine Bereitschaft dazu erklärt.

Sie haben dann den Vorsitz über den Finanzausschuss übernommen, den Sie bis heute innehaben. Warum gerade dieser Arbeitsschwerpunkt?

Ich habe eine entsprechende Ausbildung und war immer für die Ökonomie landwirtschaftlicher Betriebe zuständig, egal wo ich gearbeitet habe. Zahlen und Finanzen, damit kenne ich mich aus. Da war schnell klar, für mich würde nichts anderes in Frage kommen.

Die Zuständigkeit des Ausschusses umfasst ja auch Soziales und Kultur. Was waren die wichtigsten Themen, die sie auf dem Tisch hatten?

Eine große Etappe war sicherlich, als vor fünf Jahren das Thema Flüchtlinge aktuell wurde. Dann war da der Bau des GIB e.V. in Seilershof. Wir haben einige Satzungen auf den Weg gebracht – unter anderem eine neue Friedhofssatzung – und die Vereinsförderung neu gemacht, bei der auch die Kultur berücksichtigt wird. Wir waren in fast allen Ortsteilen, haben zum Beispiel Jugendclubs besucht, und waren auch wegen des Themas Sport unterwegs. Mit dem Stadtentwicklungsausschuss gab es gemeinsame Sitzungen zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept. Ich habe immer viel Wert darauf gelegt, dass etwa es für die Bereiche Jugend, Sport und Behinderte keine Kürzungen gibt. 2003 waren wir fast im Haushaltssicherungskonzept. Dann wären freiwillige Ausgabe wie diese rausgefallen. Insgesamt waren es auch viele Kleinigkeiten, Vorbereitungen im Vorfeld von Sitzungen, aber auch intensive Klausurtagungen zum Haushalt. Kompromisse muss man bei all dem natürlich eingehen können.

Gibt es Dinge, mit denen Sie nicht so zufrieden sind?

Es gibt natürlich auch die Dinge, die für mich nicht so befriedigend waren und ich kann mir vorstellen, auch für andere Abgeordnete. So verstehe ich nicht, dass die Bürger sich so wenig für unsere Arbeit interessieren. Hinterher meckern sie zwar ab und zu. Aber zu den Sitzungen kommt meist höchstens eine Handvoll, wenn überhaupt. Dabei ist das die Gelegenheit, sich aus erster Hand über die Dinge zu informieren und Fragen zu stellen.

Warum ziehen Sie nun einen Schlusstrich?

Ich werde dieses Jahr 78. Man sollte aufhören, wenn man es für nötig hält. 16 Jahre sind auch eine lange Zeit. Ich war ja zuletzt die Älteste. Ich bin auch sehr ehrgeizig. Wenn ich etwas übernehme, möchte ich das auch zur vollen Zufriedenheit ausführen. Das soll aber nicht heißen, dass ich jetzt zu Hause am Kamin sitzen werde. Ich will weiter aktiv bleiben, wenn auch nicht in der Politik.

Was haben Sie konkret vor?

Ich will mich speziell den Interessen der Senioren widmen. Ich bin im Seniorenbeirat und in der Interessengemeinschaft Seniorengruppe 60plus. Zum Beispiel muss der Seniorenbedarfsplan überarbeitet werden. Ein wichtiges Thema – schließlich nimmt die ältere Bevölkerung zu. Da muss man schauen, wo sind entsprechende Maßnahmen nötig. Da habe ich eine Aufgabe, die mich erfüllt. Außerdem bin ich noch im Frauenkreis Oberhavel Nord aktiv und singe im Chor.

Was wünschen Sie sich für die Stadt Gransee in den nächsten Jahren?

Dass die Investitionen, die wir angeschoben haben, verwirklicht werden: Dass mit dem Bahnhof etwas passiert, das Klostergelände belebt und das Ärztehaus gebaut wird. Es wäre schön, wenn im alten AOK-Gebäude beziehungsweise dem Kloster auch Räume geschaffen werden, die auch von Vereinen genutzt werden können. Es will ja gar nicht jeder seinen eigenen. Ich habe das Glück, dass ich für Seniorenveranstaltungen aktuell beim Amt unterkomme. Und die Belebung der Rudolf-Breitscheid-Straße wofür sich auch der Unternehmerverein einsetzt, ist ein weiteres Thema, das aktuell bleiben wird. Ich weiß, wie schwer das ist. Das Kaufverhalten der Bürger, ich gehöre auch dazu, muss sich dafür ändern.