HGA

Hennigsdorf (MOZ) Ein 27-Jähriger ist am Dienstagabend so stark betrunken durch die Berliner Straße gelaufen, dass die Polizei ihn zu dessen eigenem Schutz vorübergehend in Gewahrsam nehmen musste.

Zuvor hatten Bürger die Polizei gerufen, da der Mann mehrfach stürzte und sich kaum auf den Beinen halten konnte. Die Beamten stellten einen Atemalkoholwert von 2,06 Promille fest. Weiterhin hatte der Betrunkene Drogen in seinem Rucksack dabei, die sichergestellt werden konnten.