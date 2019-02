Baustart für neuen Radweg an der B 96

Volkmar Ernst

Nassenheide/Teschendorf (MOZ) Auf Höhe der Sprinttankstelle in Nassenheide künden die vielen Absperrbaken an, dass der Bau des Radweges nach Teschendorf begonnen hat.

Im Untergrund wurden bereits erste Leitungen verlegt. Der Radweg soll aus Richtung Sachsenhausen kommend im Bereich der Ampel über die Bundesstraße geführt werden. Während der Arbeiten wird das Überqueren mittels einer Baustellenampel gewährleistet. Auch sie steht schon bereit, ist allerdings noch nicht an. Während der Arbeiten kann es kurzzeitig zu Staus kommen, bittet der Landesbetrieb für Straßenwesen als Auftraggeber bereits jetzt um Verständnis. Von der Tankstelle wird der Radweg durchs alte Dorf und über die Teschendorfer Straße bis zur Q1-Tankstelle am Ortsausgang Richtung Teschendorf geführt, wo er abermals an der Ampel die B 96 überquert. Von dort geht es parallel zur Bundesstraße weiter bis nach Teschendorf. Wo in etwa die Trasse verlaufen wird, zeigen die auf dem Feld angebrachten Markierungen an. Am Ortseingang von Teschendorf entsteht eine Mittelinsel.