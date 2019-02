Silvia Passow

Nauen Die elfjährige Isabella Groß aus Falkensee überzeugte am Dienstag die fünfköpfige Jury beim Vorlese-Wettbewerb am Leonardo-da-Vinci-Campus in Nauen. Sie setzte sich damit gegen 13 Mitbewerber/innen aus dem Havelland durch. Als Siegerin wird die Schülerin des Falkenseer Lise-Meitner-Gymnasiums nun zum Wettbewerb auf Bezirksebene fahren. Sollte sie dort genauso souverän auftreten, könnte sie anschließend sogar das Land Brandenburg vertreten.

Besondere Anerkennung erntete die junge Vorleserin für ihre authentische Interpretation des von ihr selbst ausgewählten Lesestoffes: „Plötzlich It-Girl - Wie ich aus Versehen das coolste Mädchen der Schule wurde“. Hinter ihrem Erfolg stand gewiss kein Versehen, sondern viel Arbeit, Fleiß und Sorgfalt. Denn das Vorlesen, besonders vor vielen Menschen, ist keine leichte Übung, betonte auch Schulleiterin Irene Petrovic-Wettstädt.

Dass Mädchen tendenziell eher die Nase ins Buch stecken, verraten auch die Umfragen und Statistiken zum Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen. (Zum Beispiel JIM-Studie). Deutlich sichtbar wurde dies auch beim Wettbewerb der Vorleser/innen. Zwölf Mädchen und ein Junge kämpften in dreiminütigen Leseproben um die Gunst der Jury. Die Vorleser/innen hatten sich den Stoff selbst aussuchen dürfen.

Dabei fiel auf, dass Fantasy-Romane nach wie vor hoch im Kurs stehen. Rund die Hälfte der Leser/innen hatte sich für einen Ausflug andere Sphären entschieden. Ob nun tierische Helden, Fabelwesen oder mit mystischen Kräften ausgestattete Kinder, der Zauber wirkt weiter und so durfte auch ein Auszug aus „Harry Potter“ nicht fehlen. Fast schon ein Klassiker. Ganz sicher ein Klassiker ist „Per Anhalter durch die Galaxis“. Douglas Adams Kultroman um die hinweggefegte Erde, die einer intergalaktischen Schnellstraße weichen muss und von der nicht viel mehr bleibt als Pottwal und Petunien-Topf, hat ihre Komik nicht eingebüßt, die Botschaft ist und bleibt aktuell. Auch die eigene Lebensphase der Jugendlichen berührende Bücher waren dabei. Nachdenkliche und sehr ernsthafte Literatur wurde ebenfalls gelesen.

Alle waren sie gut, die Jury, bestehend aus Lehrern, Schulleitern und einer Bibliothekarin, hatte es nicht leicht und ließ sieben Schüler/innen noch ein weiteres Mal lesen. Diesmal suchte die Jury den Text aus. Alle Sieben bestachen mit dem Talent, den ausgesuchten Lesestoff lebendig an die zuhörenden Ohren zu tragen. Sie hauchten der ihnen unbekannten Geschichte Leben ein.

Neben dem Respekt für ihre Leistung erhielten sie alle eine Urkunde. Die Bewertungskriterien sind im nicht selbst ausgesuchten Text nicht ganz so streng. Im Durchgang eins, bei dem alle Vorleser/innen ihre Textpassagen selbst auswählen konnten, wurde die Lesetechnik, die Interpretation und die Textstellenauswahl bewertet. Versprecher flossen nicht in die Bewertung ein, bei der Interpretation sollte engagiertes Lesen nicht mit Schauspielkunst verwechselt werden. Die Buchauswahl selbst wurde, sofern sie den Regeln entsprach, nicht bewertet.

Der Vorlesewettbewerb soll Jugendliche für Literatur begeistern. Er ist 1959 ins Leben gerufen worden und ist der älteste und größte Schülerwettbewerb Deutschlands. Er findet in diesem Jahr zum 60. Mal statt. Bundesweit beteiligen sich rund 7.000 Schüler und Schülerinnen der 6. Klassen. Der Vorlesewettbewerb wird von der Stiftung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Mit dem Wettbewerb soll die Liebe zum Buch, die Begeisterung zum Lesen geweckt und in die Öffentlichkeit getragen werden. Das Ziel haben alle dreizehn Teilnehmer/innen erreicht.