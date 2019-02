TV-Moderatorin will in die Politik

Birgit Bruck

Lychen (MOZ) Überraschung: TV-Moderatorin Carla Kniestedt vom Rundfunk Berlin-Brandenburg will in die Politik. Sie geht für Bündnis 90/Grüne im Wahlkreis 10 bei Templin (Uckermark III) ins Rennen. Darüber informiert der Kreisvorstand der Partei nach der Nominierungsversammlung.

Carla Kniestedt, welche in Lychen wohnt und dort neben ihrer Tätigkeit als freie Journalistin auch eine Mühlenwirtschaft betreibt, hat sich die Entwicklung des ländlichen Raums auf die Fahnen geschrieben. In ihrer Bewerbungsrede zählte sie neben Landwirtschaft, Umwelt und Verkehr auch die notwendige Weiterentwicklung in der Bildung, Kultur und Versorgung auf, nur zusammen würden diese Faktoren eine positive Entwicklung des ländlichen Raumes ergeben.

Die Ehefrau des ehemaligen Kreistagsvorsitzenden und Landesvorsitzenden der Brandenburger Grünen, Roland Resch, bewirbt sich auch für einen aussichtsreichen Listenplatz. „Carla Kniestedt hat für ihre Kandidatur für den Listenplatz sieben das einstimmige Votum des Kreisvorstandes und die Unterstützung des gesamten Kreisverbandes. Die Zeit ist mehr als reif für eine grüne uckermärkische Landtagsabgeordnete“, so Robert Schindler, Sprecher der uckermärkischen Grünen.

Auf einer Klausurtagung in Küstrinchen bei Lychen sind weitere Kandidaten für die Landtagswahl im September gewählt worden. Für den Wahlkreis 12 (Uckermark II mit Schwedt, Gartz, Oder-Welse) kandidiert der Vermessungstechniker Sven Uerkvitz für das Direktmandat. Der Schwedter überzeugte die Parteifreunde mit seiner Vision von sauberer Energie, einem strukturierten Ausstieg aus der Braunkohle und seinen Vorstellung zur Beteiligung der Bürger vor Ort am Energiegewinnungsprozess.

Im Wahlkreis 11 (Uckermark I mit Angermünde, Prenzlau und Gemeinden) tritt die Amtsleiterin für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung des Landkreises Uckermark, Britt Stordeur, an. Die bei Brüssow wohnende Behördenchefin ist 2018 den Grünen beigetreten und will sich für die Belange der Uckermark in Potsdam stark machen. Aufgrund ihrer täglichen Erfahrung in der Kreisverwaltung weiß sie, welche Steine es aus dem Weg zu räumen gilt, um eine ökonomische und ökologische Entwicklung von Landkreisen außerhalb des Speckgürtels von Berlin nachhaltig zu ermöglichen.

„Mit unseren drei Direktkandidaten schicken wir eine breite Fachkompetenz ins Rennen um das Vertrauen der Wähler“, so Robert Schindler. „Die Landtagswahl ist für unsere Städte und Dörfer, unserem Landkreis und für das Land Brandenburg eine Richtungsentscheidung. Einen weiteren Stillstand wie unter rot-rot oder ein Abdriften nach rechts können, wollen und dürfen wir uns nicht leisten. In unserer aktuellen Zeit braucht es nachhaltige Entscheidungen mit Visionen, um die Herausforderungen des Klimawandels, der Verkehrswende und der Gleichberechtigung zu bewältigen“, so der grüne Vorsitzende. „Wir als Grüne stehen für eine weltoffene Gesellschaft, wir lehnen jegliche Form der Diskriminierung grundsätzlich ab. Wir sind die einzig klare Alternative zur AfD. Das verkörpern auch unsere drei Kandidaten zur Landtagswahl“, fasst Schindler zusammen.

Neben Carla Kniestedt bewirbt sich auch Britt Stordeur für einen Platz auf der Landesliste. Die Brüssowerin will ab einem Listenplatz 13 kandidieren. Die Aufstellung der brandenburgischen Grünen findet am Wochenende in Fürstenwalde statt.