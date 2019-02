FDP-Kandidat aus Häsen kommt nicht zum Zug

Burkhard Keeve

Oberhavel/Wildau (MOZ) Die Brandenburgischen Liberalen haben am Wochenende in Wildau ihr Spitzenpersonal für die Landtagswahl im September gewählt. Auch ein Kandidat aus Oberhavel hatte sich um einen sicheren Listenplatz beworben. Am Ende kam es anders.

Noch am Tag vor der Wahl gab sich Oberhavels Kreisvorsitzender Uwe Münchow selbstbewusst. „Für uns tritt Stephan von Hundelshausen an. Für ihn wollen wir einen sicheren Listenplatz unter den ersten Fünf“, so Münchow. „Er versteht sich als Kandidat des Nordens.“ Das hat einen einfachen Hintergrund. Gegen die starken Kandidaten aus dem dominanten Potsdamer Bereich und dem Berliner Speckgürtel sah er wenig Chancen. „Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir auch die Fläche bedienen“, so Münchow.

Der Häsener von Hundelshausen ist dann in Wildau für den sicheren Listenplatz 2 gegen Parteichef Axel Graf Bülow angetreten. Sollte die FDP mit den notwendigen fünf Prozent in den Landtag einziehen, gelten die ersten fünf Listenplätze als sicher. Doch die Herausforderung war eine Nummer zu groß für den Berliner Anwalt von Hundelshausen. Freiherr gegen Graf – diesen ungleichen Kampf konnte der Häsener nur verlieren. Für Bülow stimmten 147 Delegierte, für von Hundelshausen 37 Delegierte.

Die Kampf-Kandidatur um Platz 2 der Liste war durchdachtes Kalkül, wie Uwe Münchow zugibt. Platz 1 anzustreben, sei nicht in Betracht gekommen, gegen eine Frau (Platz 3) anzutreten, sei keine Option gewesen, und die Rede von Matti Karstedt, dem Vorsitzenden der Jungen Liberalen Brandenburgs sei „brillant“ gewesen, so Uwe Münchow, dass auch Platz 4 schon belegt war. Also sei nur Platz 2 für Stephan von Hundelshausen geblieben.

Aber Oberhavels freie Demokraten warfen nach der Niederlage gegen Graf von Bülow keineswegs die Flinte enttäuscht ins Korn. Stephan von Hundelshausen versuchte sein Kandidatenglück ein paar Listenplätze später noch einmal, das heißt sogar zweimal – um Platz 5 und 6. Doch der Spitzenkandidat Jeff Staudacher (Forst/Lausitz) kam auf Anhieb auf Listenplatz 5. Er erhielt so viele Stimmen, dass eine Stichwahl entfiel. Bei der Kandidatur um Platz 6 kam der Häsener gar nicht erst in die Stichwahl.

Dann war Schluss. „Wir haben dann für Platz 6 Gabriele Schare-Ruf aus Rheinsberg unterstützt“, so Uwe Münchow. „Sie ist nun unsere Stimme des Nordens.“ Damit habe er sein Hauptziel erreicht, wenn auch über Umwege und nicht mit einem Oberhavel-Kandidaten auf einem sicheren Listenplatz, erläutert der FDP-Kreischef.

Stephan von Hundelshausen ist damit aber nicht von der Bildfläche verschwunden. „Ich bleibe ja FDP-Spitzenkandidat für den Kreistag im nördlichen Wahlkreis Oberhavel/Uckermark“, so der Freiherr. Möglicherweise wird er dort sogar Direktkandidat. „Wir haben tolle Signale gekriegt“ von Uckermark-FDP, sagte von Hundelshausen. Dass der Kampf um ein Direktkandidat schon im Vorhinein aussichtslos ist, ist ihm nicht wichtig. Es gehe darum, überhaupt im Norden präsent zu sein.

Die Wahlschlappe in Wildau sieht der Häsener sportlich. „Es war ein Versuch. Ich habe mich bekannt gemacht.“ Es sei eine kurzfristige Kandidatur gewesen. Stephan von Hundelshausen war für Jörg Rathmer aus Glienicke eingesprungen, der sich letztlich gegen eine Landtagskandidatur entschieden hatte. Mit der Rheinsberger Kandidatin, Gabriele Schare-Ruf, auf Platz 6 der Landesliste sieht er den ländlichen Norden „sehr gut vertreten“. Vielleicht sei sie deshalb auf dem aussichtsreichen sechsten Platz gelandet, „weil wir so auf einen Nordproporz gepocht haben?“ Nebenbei: Auf Platz 16 der Liste landete der Veltener Kreistagskandidat Ole Gawande.