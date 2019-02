Vom Schlösserknacken in die Psychiatrie?

Ingmar Höfgen

Potsdam Ein 43 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Milower Land, der im September 2017 in Rathenow zwei Fahrradschlösser geknackt hat, könnte bald auf zunächst unbestimmte Zeit in ein psychiatrisches Krankenhaus kommen. Das wurde bei einem Strafprozess am Landgericht Potsdam deutlich, der am Dienstag begonnen hat. Die Richter der 1. großen Strafkammer wiesen den Mann darauf hin, dass diese Unterbringung statt einer Strafe verhängt werden könnte. Deshalb war das Verfahren, das im Sommer 2018 schon einmal am Amtsgericht Rathenow begonnen hatten, an das Landgericht verwiesen wurde – nur dort darf eine so einschneidende Freiheitsentziehung beschlossen werden.

Den grundsätzlichen Vorwurf der Staatsanwaltschaft, die beiden Fahrradschlösser an der Berliner Straße und am Rewe-Markt an der Fehrbelliner Straße aufgebrochen zu haben, räumte der nach seiner Schulzeit aus Russland eingereiste Mann am Dienstag auch ein. Richtig wegnehmen wollte der 43-Jährige die Räder angeblich nicht, sondern damit nur ein wenig herumfahren. Beide Fahrräder habe er danach zurückgeben wollen und dies auch getan, behauptete er – eine Aussage, die bei den Richtern für überraschte Gesichter sorgte. Laut Anklage fehlt nämlich eines der beiden Räder im Wert von 330 Euro noch immer.

Seine Taten im September 2017 führte der wegen schweren Diebstahls, Körperverletzung und Beleidigung Angeklagte auf die Einnahme von Amphetaminen und den Genuss von Bier zurück – eine der jüngsten Zwischenetappen seiner Drogengeschichte, die vor mehr als 20 Jahren begonnen hatte, wie er relativ freimütig erzählte. Vom Heroin sei er vor zwei Jahrzehnten zwar weggekommen. Amphetamine und Alkohol aber nehme er derzeit etwa einmal pro Woche. Außerdem hörte er auch Stimmen – in seinem Kopf. Zuletzt hatte er sich selbst in eine Klinik begeben und sich behandeln lassen.

„Ich brauche jemanden, der mir hilft“, sagte der dunkelhaarige Mann mehrfach in der Verhandlung am Dienstag. So weitermachen wie bisher, das ginge für ihn nicht mehr. Der von Hartz IV lebende Angeklagte erzählte vom Streit mit seinen Eltern, bei denen er noch lebt. Am liebsten würde er ganz neu anfangen, dort, wo ihn keiner kenne. Bei einem der fünf Richter stieß der Therapiewunsch auf Skepsis. Bereits sieben Mal habe er sich gegen ärztlichen Rat selbst aus der Klinik entlassen, hielt er dem Mann vor, um zu erfahren, was sich jetzt geändert habe.

Wählen kann der Angeklagte allerdings nicht zwischen Urteil und Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus. Für die zweite Variante müsste das Gericht zunächst feststellen, dass der geständige Angeklagte zumindest vermindert schuldfähig war. Weiter müsste das Gericht zur Überzeugung gelangen, dass der Täter infolge seines Zustands erhebliche Taten, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich erheblich geschädigt oder erheblich gefährdet werden oder schwerer wirtschaftlicher Schaden angerichtet wird, zu erwarten sind, und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist. Ob das Knacken der Fahrradschlösser dafür schwer genug war, soll sich am 25. Februar entscheiden – zu Schuldfähigkeit und Gefährlichkeitsprognose wird noch ein Sachverständiger seine Einschätzung abgeben.

In körperliche Gefahr schien bei den Taten niemand geraten zu sein. Bei der ersten Wegnahme des Fahrrads hatte er einer Zeugin, die ihn zur Rede stellte, ins Gesicht gespuckt, was er auch am Dienstag zugab. An den Satz „Ich knall’ euch alle ab“, den diese Zeugin gehört hatte, konnte er sich nicht mehr erinnern. Das zweite Fahrrad stammte angeblich von jemandem, den er kenne. Ihm habe er das Rad zurückgegeben und noch 20 Euro für ein neues Schloss. Wer dieser andere Mann sei, wollte der Angeklagte den bohrenden Richtern aber nicht verraten.