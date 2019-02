Wetter begünstigt frühen Saisonstart

Gerrit Freitag

Eisenhüttenstadt (MOZ) Motorradfahrer mit Saisonkennzeichen holen erst Anfang März oder April ihre Maschinen aus dem Winterschlaf. Doch Motorrad-Händler Maik Redlich in Eisenhüttenstadt hat jetzt schon gut zu tun, wie hier eine Inspektion an einer Chopper-Maschine. Viele Biker haben angesichts des schwachen Winters ihre Zweiräder schon in Betrieb genommen und den Saisonstart nach vorne verlegt. Eine ähnliche Frühlingswetterlage gab es schon im Februar vor drei Jahren. Der Wechsel zu einem Ganzjahreskennzeichen ist eine Überlegung wert. Foto: Gerrit Freitag