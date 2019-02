Oliver braucht Stammzellenspender

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der 29-jährige Oliver aus Eisenhüttenstadt ist an Blutkrebs erkrankt. Nur eine Stammzellenspende kann sein Leben retten.

Aus diesem Grund rufen Familie und Freunde des Erkrankten gemeinsam mit der gemeinnützigen Organisation Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) zu einer Registrierungsaktion ein. „Er will kämpfen und die Krankheit besiegen“, heißt es in einem Flugblatt, in welchem der Eisenhüttenstädter als unternehmungslustiger Mensch beschrieben wird, der gerne Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden verbringt.

Derzeit ist sein Alltag hingegen vor allem von Krankenhausaufenthalten und Chemotherapien bestimmt. Mit der Aktion versuchen die Angehörigen von Oliver, schnell einen passenden Spender für ihn zu finden. „Jeder der mitmacht, könnte ein Lebensretter sein“, heißt es in dem Aufruf.

Die Registrierungsaktion findet am 3. März zwischen 11 und 16 Uhr in der Cafeteria des Oberstufenzentrums in Eisenhüttenstadt statt. Bei der Registrierung werden dem Spender mit einem Wattestäbchen Abstriche von der Wangenschleimhaut entnommen und mit einer ausgefüllten Einverständniserklärung an das Labor geschickt. Die Untersuchungsergebnisse werden in einer Datei gespeichert, die anonym für den weltweiten Patientensuchlauf zur Verfügung steht.

In Deutschland werden jährlich rund 3400 neue Anfragen für einen passenden Spender in Auftrag gegeben. Registriert sind bei der gemeinnützigen Organisation rund 8 Millionen Menschen an den Standorten Deutschland, Polen, den USA, dem Vereinigten Königreich und Chile. Neun von zehn suchenden Patienten finden nach Angaben der DKMS glücklicherweise einen passenden Spender. Weil auch die Registrierung jeder einzelnen Person die DKMS 35 Euro kostet, bittet die Organisation auch um Geldspenden.

DKMS Spendenkonto Commerzbank IBAN DE57 7004 0060 8987 0000 32, Verwendungszweck EOZ 001