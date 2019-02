TV-Gottesdienst und Ökumene in der Osternacht

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt (Oder)-Lebus stehen in diesem Jahr drei besondere Ereignisse an. Erstmals wird in der Osternacht, vom 20. zum 21. April, ein Ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Er findet ab 21 Uhr in der Marienkirche statt. In seinem Rahmen sind sowohl katholische als auch evangelische Taufen vorgesehen. „Wir haben über Monate hinweg mit den Vertretern der katholischen Kirchengemeinde über den Ablauf diskutiert“, berichtet Gabriele Neumann, die geschäftsführende Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt-Lebus. Ein Knackpunkt sei das Abendmahl bzw. die Eucharistie gewesen, die in beiden Kirchen unterschiedlich gedeutet und gefeiert werden, so Pfarrerin Neumann.

Zu deutschlandweitem Aufsehen wird es die Oderstadt am Weltfriedenstag, dem 1. September bringen. An dem Tag, der den 80. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkrieges markiert, soll der ZDF-Fernseh-Gottesdienst aus Frankfurt (Oder) gesendet werden. „Das ZDF ist mit dem Vorschlag auf uns zugekommen“, berichtet Gabriele Neumann. Der Sender hat den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, für die Predigt gewonnen. Einziges Problem: „Die von uns für den Gottesdienst favorisierte Marienkirche steht an dem Tag nicht zur Verfügung“, so Pfarrerin Neumann. Die Suche nach einer anderen geeigneten Kirche in der Stadt laufe noch.

Das dritte größere Ereignis in diesem Jahr ist die Weihe der Lichtenberger Glocke am 19. Mai.