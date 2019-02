Klares Bekenntnis zu Schulzentren

Volkmar Ernst

Löwenberg (MOZ) Da war Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Die Linke) am Mittwoch in der Libertasschule in Löwenberg. Doch einen schwarzen Koffer mit Geld hatte er nicht dabei. Dafür aber Werbematerial für den Hochschul- und Ausbildungsinformationstag am 15. Juni auf dem Campus des Aus- und Fortbildungszentrums in Königs Wusterhausen. Eine nicht ganz uneigennützige Aktion, wie Görke erklärte. „Denn das Land braucht nicht nur Bauingenieure, Polizisten und Justiz­angestellte, sondern eben auch Finanzwirte, und dafür wird in der Broschüre geworben.“ Da der Libertasschule der Ruf vorauseile, den Schülern eine sehr gute Berufsorientierung anzubieten, wolle er dies natürlich auch nutzen, um Nachwuchs für die Finanzämter zu requirieren, so der Minister.

Beeindruckt zeigte sich der Landespolitiker vom Engagement der Pädagogen und ebenso der Gemeinde Löwenberger Land. Die ist als Träger der Bildungseinrichtung für die Ausstattung und den baulichen Zustand verantwortlich und investiert seit Jahren in das Schulzentrum, an dem Grund- und Oberschule Hand in Hand arbeiten. Da es sich jedoch um ein „Schulzentrum im Bestand“ handelt, es also nicht neu gebildet wurde, hat die Gemeinde Probleme, um Fördermittel für Investitionen zu akquirieren. Ein Problem, das Görke durchaus bekannt war. „Ich weiß, dass bislang vorrangig die Bildung neuer Schulzentren unterstützt wurde. Aber es war das erklärte Ziel der Landesregierung, diese Schulform weiter auszubauen. Dazu muss aber in Zukunft auch gehören, gestandene Zentren ebenso zu unterstützen. Da kann ich nur an unsere Nachfolger appellieren, das zu machen“, so sein Statement dazu.

Einen Tipp hatte er dann doch noch für Bürgermeister Bernd-Christian Schneck (SPD). „Ich gehe davon aus, dass auch künftig Gelder für die Schulzentren bereitgestellt werden. Da ist es klug, schon Projekte in der Schublade liegen zu haben und natürlich auch eine Geldreserve, um die dafür notwendigen Eigenmittel bereitstellen zu können.“

Was sich in den vergangene Jahren an der Libertasschule verändert hat, davon konnte sich Christian Görke auf Einladung von Schulleiter Axel Klicks bei einem Rundgang durchs Schulgebäude und über das Gelände überzeugen. Die Schul-Unterrichtsküche und das neue Lehrerzimmer konnten zum Schuljahresbeginn in Betrieb genommen werden. Ein Schmuckstück ist das neue Hortgebäude geworden, in dem sowohl Hort- als auch Unterrichtsräume vorhanden sind.

Doch Klicks führte den Gast auch in die Sporthalle. Die ist viel zu klein, um dem Anspruch der Libertasschule als sportorientierte Bildungseinrichtung gerecht zu werden. Deshalb wird ein Neubau gebraucht. Den zu realisieren, daran arbeiten Klicks und Bürgermeister Schneck schon, natürlich Hand in Hand.