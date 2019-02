Ist doch logisch

Berlin (MOZ) Das große Ziel ist klar: In elf Jahren soll die Masse der weggeworfenen Lebensmittel in Deutschland halbiert werden. Das verlangen die Vereinten Nationen, das wollen die Kanzlerin und alle ihre Minister, und dahinter stellen sich sogar alle Fraktionen im Bundestag. Ist ja auch logisch: Lebensmittelverschwendung ist nicht nur eine Frage von Moral und Wertschätzung. Die Reduktion weggeworfener Nahrungsmittel hilft auch, die Klimaziele zu erreichen. Und trotzdem bleibt Essensministerin Julia Klöckner mit ihrer Strategie so unverbindlich wie möglich.

Bislang hat sie dabei sogar die Zahlen auf ihrer Seite. Schließlich ist die Lebensmittelverschwendung bereits in den vergangenen Jahren signifikant reduziert worden. Noch vor vier Jahren warf jeder Deutsche 81 Kilogramm Lebensmittel im Jahr in den Müll, jetzt sind es noch 55 Kilo.

Ein Teil der Reduktion ist erreicht worden, weil die Menschen in Deutschland achtsamer geworden sind. Läden für unverpackte Produkte sind im Trend, auch die Regierungsinitiative „Zu gut für die Tonne“ trägt ihre Früchte. Die entscheidende Frage ist aber: Setzt sich dieser Trend fort? Wie groß ist das Potenzial, die Leute immer weiter zu sensibilisieren? Gut möglich, dass der Weg der Freiwilligkeit schon bald sein Ende findet.