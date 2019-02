Jürgen Liebezeit

Oberhavel (MOZ) Wegen Brückenbauarbeiten muss der nördliche Berliner Ring Mitte April wieder voll gesperrt werden. In der Zeit von Freitagabend, 12. April, bis voraussichtlich Montagmorgen, 15. April, kann das Teilstück zwischen der Anschlussstelle Birkenwerder und dem Autobahndreieck Oranienburg nicht passiert werden.

Das bestätigte Steffen Schütz für die Havellandautobahn GmbH auf Nachfrage. In dieser Zeit wird die Ersatzbrücke zwischen Velten und Pinnow eingehoben. Dabei kommen wieder Schwerlastkräne zum Einsatz. Bereits am ersten Märzwochenende ist die L 21 unter der Autobahn in Mühlenbeck gesperrt.