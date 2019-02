MOZ

Finow (MOZ) Drei Frauen wurden am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Eberswalder Straße verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache stießen drei Pkw in einer Kette zusammen. Rettungskräfte brachten die drei Verletzten in Krankenhäuser. Der Schaden beläuft sich auf 8500 Euro.