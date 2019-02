Dörfer leben von der Vereinsarbeit

Zog Tausende Besucher an: Das Dampfpflügen, kombiniert mit dem Vierlindentag, im Sommer 2017 in Friedersdorf © Foto: Johann Müller

Cornelia Link-Adam

Marxdorf (MOZ) Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai werden die Gemeindevertretungen, ehrenamtlichen Bürgermeister und Ortsbeiräte sowie der Kreistag neu gewählt. Die MOZ hat Mandatsträger um eine Bilanz gebeten. Heute: Constantin Schütze, Bürgermeister der Gemeinde Vierlinden.

Constantin Schütze hat in unserer MOZ-Serie die kürzeste Legislaturperiode hinter sich. Der 31-Jährige ist im Juni 2017 nachgerückt für Vierlindens Bürgermeister Dirk Illgenstein, der nach 16 Jahren an der Spitze sein Amt wegen Wegzugs niedergelegt hatte. Von drei Kandidaten setzte sich der Marxdorfer durch – und ist selbst noch heute erstaunt, dass er sich gegen versierte langjährige Kommunalpolitiker behaupten konnte. „Vielleicht war es einfach auch mal Zeit für einen Jüngeren.“

Constantin Schütze, oft einfach nur „Cotte“ genannt, hatte da schon drei Jahre lang Erfahrungen als Mitglied in der Gemeindevertretung gesammelt. Nun als Bürgermeister wurden die Aufgaben natürlich mehr. „Mehr Termine durch Ausschüsse und Gesprächsrunden, das muss man mögen.“ Er mag es und lobt im gleichen Atemzug sein gutes Team an Gemeindevertretern und die Verwaltung von Seelow-Land. „Und kaum, dass ich damals im Amt war, stand mit dem Dampfpflügen und dem Vierlindentag im Sommer 2017 mit Tausenden Besuchern gleich ein Wahnsinns-Fest an, bei dem ich auftreten und Reden halten musste. Das war schon einer meiner Höhepunkte bisher.“

Die dominantesten Themen in der Gemeinde? „ Das sind die Windräder, zumal wir ja jetzt durch die neuen Gebiete auch nochmal welche bekommen“, sagt Schütze. Die Bildung der Verbandsgemeinde habe die meiste Zeit in Anspruch genommen. „Und es kam das Wenigste hinten raus.“ Der Bürgermeister findet es schade, dass das Projekt gescheitert ist. „Aber andere fanden das Fortbestehen des Amtes halt besser.“ Er sieht darin eine Chance vertan, die Verwaltungskräfte zu bündeln. „Das wäre besser gewesen, auch beim Besorgen von Fördermitteln.“ Nun hofft er mit der neuen Wahlperiode, dass man sich wieder Seelow nähert. „Zumal man sich sowieso punktuell schon hilft.“ Die Stadt habe beispielsweise wieder den Kies für den Diedersdorfer Strand bezahlt, weil dort viele Seelower baden.

Er lobt in seiner Gemeinde mit den sieben Ortsteilen das große Engagement. „Die Dörfer leben von der Vereinsarbeit.“ Das fördere den Spaß, aber auch den Zusammenhalt und bringe viel Freude. Auch wenn man im finanziellen Minus ist und als Gemeinde keine großen Projekte angehen kann. „Ich bin immer bestrebt, dass die Menschen durch kleine Dinge wie finanzielle Unterstützung bei Festen etwas glücklicher werden.“ Weiterhin warten müsse allerdings das Marxdorfer Gemeindezentrum – als letztes in der Gemeinde – auf seine Sanierung. Feuerwehr-Stützpunkte, auch Sportvereine – egal ob Dart oder Tischtennis – das binde viele, auch die Jugend. Darüber hinaus gibt es Angler und Reiter, auch sei der Kariolle-Chor weithin bekannt.

Intensivieren sollte man die Kontakte nach Polen, resümiert Schütz selbstkritisch. Und Vierlinden brauche Zuwachs. „Leider sterben immer noch mehr Einwohner, als geboren werden.“ Vorrangig Familien siedeln sich an, genießen die Ruhe, sagt der Leiter des Neuhardenberger Gemeindehofs, der in Marxdorf mit seiner Lebensgefährtin als Patchwork-Familie zwei Kinder großzieht und sich hier sehr wohlfühlt. Politisch will Schütz bei den Wahlen wieder als Bürgermeister antreten – als Einzelkandidat. Über die Wählergruppe (WG) Marxdorf hofft er auch auf den Einzug in die Gemeindevertretung und über die WG Pro Zukunft in den Kreistag. Um die Entwicklung der Gemeinde ist ihm nicht bange. „Ich gucke positiv in die Zukunft.“