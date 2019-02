„Futterreserven schmelzen dahin“

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Nach der Rekord-Dürre des Vorjahres arbeiten die tierhaltenden Betriebe in der Region mit knappen Futtermitteln. „Die Reserven schmelzen dahin!“, warnt Karsten Lorenz, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Oder-Spree (KBV).

Die nächsten zwei Monate werden entscheidend sein, ob es für eine „Punktlandung“ reicht, wie es der Betriebsleiter des Milchhofs Zumbrink in Beeskow, Bernd Burgstaller, ausdrückt. Frühestens Ende April, Mitte Mai, wird mit der ersten Grasmahd gerechnet: Das rettende Ufer nach einer langen Durststrecke, richtig Festland ist frühestens ab September zu erwarten, mit der diesjährigen Maisernte.

Kritischer Punkt ist der Vorrat an Maissilage aus dem Vorjahr, berichtet der Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Oder-Spree (KBV), Karsten Lorenz. Weil die Maisernte 2018 etwa 30 Prozent unter dem langjährigen Jahresdurchschnitt liegt, sind die 2018er Mais-Silos mager ausgefallen. Viele Betriebe haben daher laut dem KBV schon ihre Anbauplanung für 2019/2020 angepasst, um die Futterreserven wieder aufzubauen: Sie reagieren mit einer Ausweitung der Maisfläche. Auch Bauernhöfe, die Mais an Betreiber von Biogasanlagen verkaufen, und damit in normalen Jahren stabile Einnahmen haben, sind durch das Dürrejahr 2018 gekniffen. „Wir konnten im vorigen Jahr 5000 Tonnen weniger Maissilage liefern, das Geld fehlt nun natürlich im Betrieb“, sagt die Vorstands-Vorsitzende der Agrargenossenschaft Trebitz/Klein Muckrow, Silvia Balzer. Noch habe der Betrieb, der Milchkühe und Mastbullen hält, keine Futtermittel zukaufen müssen, doch die Grünfutterernte im Frühjahr dürfe nicht ins Wasser fallen, beziehungsweise vertrocknen.

Beim eingelagerten Heu sind die Engpässe am größten, was sich an den gestiegenen Heupreisen zeigt. Der Tarif für das getrocknete Gras hat sich im Jahresverlauf verdoppelt, was gerade die Pferdehalter trifft, die gezwungen sind, Heu zuzukaufen. „Es gibt kaum Ware und die ist deutschlandweit teuer“, berichtet Lorenz. Von 80 bis 90 Euro pro Tonne ist der Preis auf 170 Euro gestiegen.

Aber auch Stroh ist gesucht. Hier bewegen sich die Preise jetzt bei 100 Euro pro Tonne, Anfang 2018 konnte man eine Tonne Stroh noch für 70 Euro erwerben. Die Preise der Silagen sind von 30 auf 40 bis 45 Euro pro Tonne gestiegen.

Christian Zwiebler von der Zwiebler GbR aus Reichenwalde ist froh, einen relativ nahen Lieferanten für Maissilage gefunden zu haben: „Wir konnten von der Agrarprodukte Sauen zukaufen“, berichtet der Landwirt. So sei für die etwa 350 Milchkühe und Mastbullen futtermäßig gesorgt. Der Betrieb war schon im Herbst vorigen Jahres kreativ bei der Lösung des Futterproblems vorgegangen: „Wir hatten, sobald es ging, Ackergras angepflanzt, und dieses im November geerntet.“ Mitte Mai sollen die Ackerflächen erneut gemäht werden, „danach kommt Mais drauf.“

Die Kleine Dürrehilfe, also finanzielle Unterstützung beim Zukauf von Futtermitteln in Höhe von bis zu 15 000 Euro pro Betrieb, wurde in Oder-Spree elf Mal beantragt, und auch ausgezahlt, berichtet Gerd Piefel, Leiter des Landwirtschaftsamts.

Die „Große Dürrehilfe“, also die Unterstützung von Betrieben, die wegen der Dürre in Liquiditäts-Schwierigkeiten geraten sind, wurden kreisweit von 39 Betrieben beantragt, landesweit von 778 Höfen. Hier sind die Auszahlungen noch nicht abgeschlossen. Vorgesehen ist laut der Bund-Länder-Vereinbarung, die Dürreschäden zu 50 Prozent ausgeglichen zu bekommen. Weil in Brandenburg dafür 46 Millionen Euro zur Verfügung stehen, aber rund 93 Millionen beantragt wurden, rechnet der KBV damit, dass die Erstattungsquote deutlich unter den 50 Prozent liegen wird, so Karsten Lorenz. Die Auszahlung startete dieser Tage und soll nach Informationen des KBV bis 15. März abgeschlossen sein. „Brandenburg ist das einzige Land, das die Große Dürrehilfe noch nicht ausgezahlt hat“, so der KBV-Geschäftsführer.