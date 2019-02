Kugelstoßerin Schwanitz gewinnt bei Hallen-Meeting

Meeting in Düsseldorf

DPA

Düsseldorf (dpa) Kugelstoßerin Christina Schwanitz ist für die Hallen-Europameisterschaften vom 1. bis 3. März in Glasgow bestens gerüstet.

Beim 14. Internationalen Meeting in Düsseldorf gewann die Weltmeisterin von 2015 mit 19,14 Metern vor der Schwedin Fanny Roos (18,47 Meter) und der Ungarin Anita Marton (18,34 Meter).

„Ich bin wegen meiner Erkältung etwas schwer in den Wettkampf gekommen, aber hinterher klappte es immer besser. Ich hoffe, in Glasgow läuft es bei mir etwas runder“, erklärte die Weltranglisten-Erste, die zuvor bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig 19,54 Meter erzielte.

Die Mutter von Zwillingen konnte sich mit ihrem Erfolg in Düsseldorf den Gesamtsieg bei der dritten Auflage der IAAF World Indoor Tour sichern. Dieser Erfolg bescherte ihr ein Preisgeld von 23.000 Dollar und eine Wildcard für die Hallen-Weltmeisterschaften 2020 im chinesischen Nanjing.

Im Hochsprung meisterte Europameister Mateusz Przybylko aus Leverkusen als Dritter 2,25 Meter. Klar stärker waren mit je 2,34 Metern der Japaner Naoto Tobe und Yu Wang, der einen chinesischen Rekord aufstellte. „Mir fehlen verletzungsbedingt noch einige wichtige Technikeinheiten. Trotzdem bin ich optimistisch, bei der Hallen-EM die 2,30 Meter zu meistern“, sagte der 26-Jährige.

Im 60-Meter-Sprint der Frauen siegte Marie-Josee Ta Lou von der Elfenbeinküste in der Weltjahresbestzeit von 7,02 Sekunden. Die DLV-Ranglisten-Erste Lisa Marie Kwayie aus Berlin wurde Vierte in 7,24 Sekunden.