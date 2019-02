PSG siegt mit Draxler und Kehrer im Nachholspiel

DPA

Paris (dpa) Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain hat in der heimischen Liga erneut gewonnen mit dem 21. Sieg im 24. Saisonspiel seine Tabellenführung zementiert.

Das Team von Trainer Thomas Tuchel gewann in einem Nachholspiel 5:1 (2:1) gegen den Tabellen-Sechsten Montpellier HSC und hat trotz einer weniger ausgetragenen Partie nun schon 15 Punkte Vorsprung vor dem Tabellen-Zweiten OSC Lille.

Linksverteidiger Layvin Kurzawa sorgte per Kopfball in der 13. Minute für die Führung, eingeleitet hatte den Treffer der Ex-Schalker Thilo Kehrer, den Tuchel ebenso wie Nationalspieler Julian Draxler von Beginn an aufbot. Dagegen fehlte der brasilianische Star Neymar wegen seiner Fußverletzung. Florent Mollet (25.) sorgte für den Ausgleich, der Argentinier Angel dí Maria (45.+1) brachte PSG kurz vor der Pause wieder in Front. Eigentore von Petar Skuletic (73.) und Vitorino Hilton (78.) sowie ein Treffer von Weltmeister Kylian Mbappé (79.) bescherten PSG am Ende noch einen deutlichen Erfolg.