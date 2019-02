Anwohner fordern bessere Busanbindung

Siegmar Trenkler

Alt Ruppin (MOZ) Die Stadtlinie 770 soll künftig in Alt Ruppin auch den nordöstlichen Teil der Stadt anfahren. Das zumindest wünschen sich die Anwohner der Rheinsberger Straße, die ihre Bitte im Ortsbeirat vorgetragen haben. Ortsvorsteherin Heidemarie Ahlers (SPD) hat daraus einen Antrag formuliert, den sie am Dienstag Neuruppiner Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) vorgelegt hat. Auch Landrat Ralf Reinhardt (SPD) soll eine Ausfertigung erhalten, immerhin beauftragt die Kreisverwaltung das kreiseigene Busunternehmen ORP.

Die Gründe für den kleinen Umweg der Stadtlinie, den sich die Anwohner wünschen, liegt für Ahlers auf der Hand. Schließlich seien allein an der Rheinsberger Straße rund 60 Prozent der Bewohner ältere alleinstehende Menschen. Zudem hätten viele Behinderungen und benötigten Unterstützung, um sich auch außerhalb des Ortes bewegen zu können. „Aktuell kommen sie daher kaum nach Neuruppin“, so Ahlers. Jedoch gehe es nicht nur um Anwohner der Rheinsberger Straße. Auch im nördlichen Teil der Kiezstraße und im Gebiet um den Weinberg würden Menschen davon profitieren.

Bislang fährt die Stadtlinie durch die Friedrich-Engels-, die Breite und die Anna-Petrat-Straße. Für eine veränderte Streckenführung haben die Anwohner gleich mehrere Varianten parat. Eine wäre, nach dem Ausstieg an der Ecke Anna-Petrat-Straße/Weidenweg in die Gartenstraße einzubiegen und diese bis zur Rheinsberger Straße zu durchfahren. Sogar Vorgespräche mit der Besitzerin eines Grundstücks, das hinter der Kreuzung mit der Rheinsberger Straße liegt, habe es schon gegeben. Als Konsequenz davon liege schon das Einverständnis vor, an der Stelle eine Haltestelle einzurichten. Von dort – so die Vorstellung der Antragsteller – könnte der Bus durch die Rheinsberger, die Friedens- und die Breite Straße fahren, um von dort seine ursprüngliche Route weiter fortzusetzen. Eine andere Alternative bestünde darin, die ehemalige Haltestelle in der Breiten Straße bei der früheren Bäckerei Lorenz wieder zu aktivieren. (zig)