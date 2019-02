Kremmen plant große Fontane-Hommage

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Kremmen will Brandenburgs größten Dichter Theodor Fontane im August zwei Tage lang feiern. Als Moderator tritt Ulli Zelle auf.

Fontane hat nichts mit Kremmen zu tun! Wenn sie diesen Satz hört, muss Andrea Busse aus der Touristen-Info widersprechen. Auch wenn Kremmen nicht den Fontane-Stellenwert hat wie Neuruppin, Rheinsberg oder der Stechlin, finden sich Bezüge in Fontanes Werk zur kleinen Ackerbürgerstadt. Am 17. und 18. August richten Stadt und Kirche eine Hommage an den Dichter aus.

Seit den 800-Jahr-Feierlichkeiten 2016 erreichen Gemeindesekretär Matthias Dill Wünsche nach einer Wiederholung. Der Anlass, erneut auf dem Kirchplatz groß zu feiern, ist da: Fontane wäre in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden.

In „Effi Briest“ kommt zumindest ein fiktives Hohen-Cremmen vor. „Wir empfangen immer noch Besucher, die das Schloss aus dem Roman suchen“, sagt Andrea Busse. Deutlicher ist der Verweis im Roman „Der Stechlin“: „Dort wird die Kürze der Betten in Kremmen bemängelt. Fontane hat wohl einmal hier übernachtet“, so Busse, die als weiteren Beleg ein Gedicht zitiert, in dem sich Fontane danach sehnt, im Cabriolet Kremmen zu passieren.

Fontane ist der Aufhänger der zweitägigen Veranstaltung im August. Herzstück jedoch ist ein sich am 19. Jahrhundert orientierender Markt. „Wir wollen das Flair von damals“, sagt Andrea Busse. Verantwortlich für den Markt zeichnet Veranstalter Roman Streisand, der mit seiner Truppe Spilwut Musiker, Buden und Gaukler nach Kremmen bringt. „Er hat die Mittelalterszene in der ehemaligen DDR quasi erfunden“, so Matthias Dill. Der Jahrmarkt findet an beiden Tagen rund um die Kirche statt. Auf der Bühne sollen Schüler und Vereine ein Programm aufführen, möglichst, aber nicht ausschließlich mit Fontane-Bezug. Moderiert wird die Veranstaltung von RBB-Fernsehmoderator Ulli Zelle. Abends tritt der gebürtige Niedersachse mit seiner Band „Ulli & Die grauen Zellen“ auf. Zelle soll neben Markt und Dichter als Besuchermagnet dienen.

Mit im Fontane-Boot sitzen zudem die Kremmener Treckerkerls mit ihren Traktoren. Es wird Stadtführungen geben, eventuell sogar einen Fontane-Gottesdienst am Sonntag. „Wir müssen eruieren, ob das etwas Besonderes war oder ob damals nur die Kleidung eine andere war“, so Matthias Dill.

Schwieriger in der Umsetzung dürfte ein äußerst ambitionierter Wunsch der Veranstalter sein: Das Fest soll sich optisch und inhaltlich zwischen Fontane-Hommage, Biedermeier-Ambiente und Steampunk ansiedeln. Im Steampunk mischen sich viktorianisches Flair (als Fontane lebte) mit wahr gewordenen Zukunftsvisionen aus eben dieser Epoche. Bekannte Beispiele sind Romane von Jules Verne und H. G. Wells, in denen es dampf- und zahnradgetriebene Erfindungen gibt, kuriose Zeppeline von weiblichen Luftpiraten gesteuert werden und kultivierte Gentleman mit öliger Pilotenbrille durch die Zeit reisen. Wie das in Kremmen funktionieren soll, daran müssen die Veranstalter noch tüfteln.

Fest steht: Das gesamte Event soll rund 16 000 Euro kosten. Wenn alles klappt, werden die durch Stadt, Landkreis, Lotto-Mittel, Sparkassenzuschuss und Sponsoren aufgebracht. Das Projekt soll es zudem in den Bürgerhaushalt schaffen. (win)