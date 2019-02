Briten im Barnim erhalten Infobriefe

Sabine Rakitin

Bernau/Eberswalde (MOZ) Eine verbindliche (Übergangs-)Regelung für in Deutschland lebende britische Staatsangehörige im Falle eines „harten Brexit“ gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Darüber hat Landrat Daniel Kurth (SPD) zu Beginn dieser Woche informiert. Am 31. Dezember waren laut Ausländerzentralregister in Brandenburg 993 britische Staatsangehörige registriertdavon 54 Personen im Barnim.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums soll es bei einem „harten Brexit“ eine Ministerverordnung geben, „die die bisher freizügigkeitsberechtigten Briten für drei Monate vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit“, erklärte Kurth. In Bezug auf die Erteilung notwendiger Aufenthaltstitel für den Personenkreis werde vom Bundesinnenministerium eine bundeseinheitliche Lösung angestrebt.

In Kürze werde die Ausländerbehörde Barnim die betroffenen Personen mit einem Informationsschreiben über die derzeitigen rechtlichen Regelungen in Kenntnis setzen und zur Kontaktaufnahme mit der Ausländerbehörde auffordern. In persönlichen Gesprächen würden sodann die individuellen rechtlichen Bedingungen für den weiteren Aufenthalt in der Bundesrepublik erörtert, so Kurth.