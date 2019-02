Streit um lange Wunschlisten

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) 106 Investitionsvorhaben, 30 Millionen Euro schwer, stehen auf der Prioritätenliste 2019 bis 2022 der Stadt. Und das sind nur die Dinge, die noch nicht in die Haushaltsplanung aufgenommen wurden. Wer erstellt die Rangfolge, in der sie abgearbeitet werden sollen? Darum gibt es Streit.

„Wenn Sie das nicht entscheiden können, dann sitzen Sie vielleicht an der falschen Stelle“, donnerte Kai Hamacher vom Bündnis Fürstenwalder Zukunft (BFZ), der Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses, am Dienstagabend in die Runde. „Übernehmen Sie doch mal Verantwortung“, herrschte er die Mitglieder des Gremiums an. Der Streit drehte sich, mal wieder, um den Haushalt.

Zwar haben die Stadtverordneten erst vor zwei Monaten ihren Doppeletat für die Jahre 2018/19 beschlossen. Doch da die Mehrheit schon damals Nachbesserungsbedarf in dem Zahlenwerk sah, wurde die Stadtverwaltung auf Antrag der Linken beauftragt, einen Nachtragshaushalt zu erarbeiten. Und der muss in dieser Legislaturperiode, also im Mai, fertig sein. Zudem zeichnet sich ab, dass die Stadt rund 950 000 Euro mehr zur Verfügung hat, weil der Landkreis angekündigt hat, seine Umlage zu senken. Und so hat die Verwaltung unter Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) nun zwei Prioritätenlisten für die Jahre 2019 bis 2022 vorgelegt.

Auf einer stehen rund 130 Maßnahmen des laufenden Verwaltungsbedarfs. „Ein interkultureller Begegnungstreff“ der Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) ist dort etwa aufgeführt (8500 Euro), aber auch Freifunkrouter (5000). Auf 1,75 Millionen Euro summieren sich die Kosten für alle Vorschläge allein für 2019.

Auf der zweiten Liste stehen mehr als 100 Investitionsvorhaben. Vom Erwerb von Grundstücken im Heideland (98 600 Euro), über die Neugestaltung des Hofs der Goßmanngrundschule (150 000) bis zur städtebaulichen Visualisierungssoftware (5700) reicht die Spanne.

Anders als noch vor einigen Monaten sollen die Stadtverordneten nun nicht nur die Prioritäten eins, zwei oder drei vergeben, sondern die Maßnahmen in eine konkrete Rangfolge bringen, erklärte Christfried Tschepe, der im Rathaus für die Stadtentwicklung zuständig ist.

Er fühle sich angesichts der langen Listen genauso überfordert wie in der zurückliegenden Haushaltsrunde, sagte Stephan Wende (Linke). Die Verwaltung wälze Verantwortung ab. Er wünsche sich, dass die Fachleute eine Rangfolge als Arbeitsgrundlage erstellen, da sie am besten wüssten, wofür z.B. Fördergeld beantragt werden könnte, wo Entwicklungsschwerpunkte liegen.

„Es überfordert die Abgeordneten, wenn sie für einzelne Projekte Daumen hoch oder runter zeigen sollen“, schloss sich Rolf Hilke (CDU) an. Er beantragte, den Bürgermeister zu beauftragen, die wichtigsten Projekte zu identifizieren, dies zu begründen und in die Fraktionen zu geben. Nach der Beratung sollen die Fraktionsvorsitzenden, „gerne mit dem Bürgermeister“, zusammentreten, um über die Rangfolge zu sprechen, die dann den Stadtverordneten vorgelegt wird. Bei acht Ja-Stimmen und drei Nein-Stimmen vom BFZ wurde der Antrag angenommen. Am Mittwochabend sollte er im Hauptausschuss behandelt werden. „Wenn der sich anschließt, dann machen wir es so“, sagte Franka Koch vom Büro der Stadtverordneten auf Nachfrage.