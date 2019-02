Woltersdorf will Anwohner entlasten

Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Die Gemeinde sucht nach Wegen, die Anwohner beim Straßenbau um den Schulcampus zu entlasten. Konkret geht es um den Bau von Gehwegen und Zufahrten. Zugleich ist im Woltersdorfer Rathaus ein Verkehrskonzept in Arbeit, mit dem Weichen bis zum Jahr 2040 gestellt werden.

Die Gemeindeverwaltung hat einen Vorschlag vorgelegt, wie die Anlieger von Weinberg-, Elsner- und Winzerstraße sowie der Straße Am Werk beim bevorstehenden Ausbau rund um den Schulcampus entlastet werden könnten. Bauamtsleiterin Kerstin Marsand stellte die Idee am Dienstagabend im Bauausschuss vor.

Grundlage ist die Überlegung, dass die Wege durch den Verkehr zur Schule und zur Kita weit stärker beansprucht werden als andere, wie die Bauamtsleiterin sagte. Deshalb wolle man den Bürgern entgegenkommen. Angestrebt wird beim Gehwegbau eine Senkung der Anliegerbeiträge um insgesamt 10 000 Euro – die Anliegerbeiträge würden damit 70 statt wie sonst bei einer Straßenerschließung üblich 90 Prozent betragen. Den Rest würde die Gemeinde übernehmen.

Die Verwaltung will sich dabei eines rechtlichen Konstrukts bedienen, in dem sie das Bauvorhaben zum „atypischen Einzelfall“ erklärt. Begründet wird das damit, dass es in Woltersdorf nicht üblich ist, mit dem grundhaften Ausbau von Straßen auch Gehwege zu bauen, am Campus wegen der Kinder aber als nötig erachtet wird. Baubeginn soll im Mai sein.

In der Diskussion gab es allgemein Zustimmung zu dem Vorstoß der Gemeindeverwaltung, aber Kritik an den 10 000 Euro. Ulf Brümmel stellte die Frage, ob die Gemeinde statt 30 nicht auch 50 Prozent der Baukosten übernehmen könne. Auch Jens Mehlitz (Woltersdorfer Bürgerforum/WBF) sprach sich für eine höhere Beteiligung der öffentlichen Hand aus. In der nächsten Bauausschuss-Sitzung soll weiter beraten werden.

Zweites großes Thema war ein Verkehrskonzept, mit der die Gemeinde Straßenbauvorhaben bis zum Jahr 2040 planen will. Kernanliegen sei es, die Maßnahmen mehr zu konzentrieren und quartiersweise vorzugehen, berichtete die Bauamtsleiterin. Höchste Priorität hat dem Papier zufolge der Ausbau der Vogelsdorfer Straße zwischen Wilhelm-Tell-Platz und Seestraße. Zudem wird vorgeschlagen, die Erschließung von Sandstraßen voranzutreiben.

Das Papier sei „ein guter Anfang“, sagte Jens Mehlitz. Stefan Bley (CDU/SPD) sah das ähnlich, stellte aber die Frage in den Raum, weshalb nicht zugleich auch der Bau von Geh- und Radwegen geplant werde. Auf jeden Fall erhielten die Bewohner Planungssicherheit, wenn die Gemeindevertetung das Konzept verabschiede. Auch der Ausschussvorsitzende Jelle Kuiper (Linke/Grüne) bemängelte das Fehlen einer Geh- und Radwegplanung.

Die Planung für einen Radweg, die ebenfalls in der Ausschusssitzung vorgestellt wurde, nimmt indes Gestalt an: An der Ethel-und-Julius-Rosenberg-Straße will die Gemeinde einen Geh- und Radweg bauen lassen. Im Moment sind mehrere Varianten im Gespräch. Das Hoppegartener Planungsbüro empfiehlt einen gemeinsamen Geh- und Radweg auf der Seeseite. Im Gespräch ist unter anderem aber auch auf der anderen Straßenseite ein zusätzlicher Schutzstreifen für Radfahrer in Richtung Erkner.

Die Unterlagen im Internet im Ratsinformationsystem auf www.woltersdorf-schleuse.de