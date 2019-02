Kerstin Unger

Schöneberg (MOZ) Mehr als 100 Einwohner aus allen Ortsteilen der Gemeinde Schöneberg waren am Dienstagabend bei der Bürgerversammlung im Kulturhaus. Hier gab es Informationen zum geplanten Amtsaustritt und einen Ausblick auf die Zukunft als Schwedter Ortsteil.

Eine Gruppe von Bürgern hatte zu dieser Veranstaltung eingeladen. Der ehemalige Bürgermeister Manfred Schroeder begrüßte die Gäste im vollbesetzten Schöneberger Saal zum „Endspurt auf dem Weg nach Schwedt“. Er erinnerte an die zurückliegende Strecke in den vergangenen zwei Jahren. „Wir haben heute eingeladen, um zu unterstreichen, wie wichtig es ist, dass die Gemeindevertretung diesen Weg gegangen ist. Wir wollen bekräftigen, dass wir nach Schwedt wollen und dass dieser Wunsch stark unterstützt wird“, sagte er.

Derzeit liegt der Eingemeindungsvertrag im Amt Oder-Welse öffentlich aus. Es sei wichtig, dass die Bürger noch einmal Stellung nehmen und sagen, wenn sie mit bestimmten Dingen darin nicht einverstanden sind oder auch, wenn sie nicht aus dem Amt austreten wollen, erklärte Manfred Schroeder. „Es ist kein Zustand, wie das Amt mit der Gemeinde umgeht. Die Gemeindevertretung wird traktiert, alle Türen sind zu. Eine Zusammenarbeit kann gar nicht mehr stattfinden“, meinte er. Das Publikum klatschte Beifall.

Bettina Locklair, die die Versammlung moderierte, berichtete auch über andere Erfahrungen mit der Amtsverwaltung, über Niederschwelligkeit, Bürgernähe und hilfreiche Mitarbeiter, die man auch außerhalb der Sprechstunden anrufen könne. Sie sei von außen dazugekommen und habe verwundert betrachtet, was in den zurückliegenden zwei Jahren passiert sei, äußerte sie. Die Zugezogene meinte aber auch: „Der Weg ist der richtige, um die Schulden der Gemeinde finanziert zu bekommen. Die Frage war, warum geht es nicht weiter.“

Sie erklärte noch einmal das weitere Procedere nach der Auslegung im Anhörungsverfahren, dass bis 10. März die schriftlichen Stellungnahmen eingehen müssen. Die Hinweise werden abgewogen. Dann wird die Gemeindevertretung über den Vertrag beschließen und zur Genehmigung zum Innenministerium schicken.

Um zu informieren, was die Schöneberger als Ortsteil von Schwedt erwartet, war an dem Abend Ortsvorsteher Michael Nadje aus Criewen eingeladen. Der Ort hatte das Amt Oder-Welse schon vor Jahren verlassen. Dies sei im Zuge der Gemeindegebietsreform einfacher gewesen, berichtete Nadje. Er könne nicht viel Negatives sagen. Alles sei besser geworden. Criewen und Zützen haben eine gemeinsame Feuerwehr mit modernem Anbau. Es gibt Einsatzgelder für geleistete Stunden. Straßen wurden gebaut, die Sportanlage vom Schloss samt Sporthalle umverlegt. „Ohne Schwedt hätten wir das nie gestemmt“, meint er. „Natürlich kriegst du nicht alles, was du haben willst. Aber die Leute merken, dass es aufwärts geht.“

Man wäre keine eigenständige Gemeinde mehr, verdeutlichte Nadje auf die Nachfrage vonBettina Locklair, wie ohne automatisches Stimmrecht die Wünsche der Ortsteile berücksichtigt würden. „Die Ortsvorsteher setzen sich einmal im Jahr mit dem Fachbereichsvertreter an einen Tisch, um Probleme und Wünsche loszuwerden“, sagte er. Zudem werden Prioritätenlisten erstellt, die verschiebbar sind.

Ein Vorschlag aus dem Publikum, mit Plakaten zum Pinnower Amtsgebäude zu ziehen, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, wurde von den Einladenden des Abends abgelehnt. Das könne man sich vorbehalten, falls die Unterlagen nicht rechtzeitig vorgelegt würden, meinte Bettina Locklair. „Ansonsten kann sich jeder in schriftlicher Form äußern.“

Sie informierte zudem, dass wegen der Zeitverzögerung auch die Schöneberger am26. Mai noch einmal eine neue Gemeindevertretung wählen müssen. Wenn der Wechsel nach Schwedt genehmigt wird, gibt es eine Regelung im Vertrag: Schöneberg bekommt in der Stadtverordnetenversammlung für die nächsten fünf Jahre drei Sitze.

Gedankt wurde am Ende der Gemeindevertretung Schöneberg für ihren Einsatz. „Vergnügungssteuerpflichtig ist das wirklich nicht“, meinte Bettina Locklair dazu.