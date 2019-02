Namenssuche für Privatstraße dauert an

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Welchen Namen die neue Privatstraße tragen wird, die die fünf Mehrfamilienhäuser erschließt, die am Altstädter Platz entstehen sollen, ist weiter offen. „Am Spreepark“ lautete der Wunsch des Investors BST Spree & See GmbH. Dagegen hatten Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses in ihrer Januar-Sitzung Bedenken geäußert.

Kai Hamacher (BFZ), und Stephan Wende (Linke) erinnerten daran, dass neue Straßen, das wurde mal beschlossen, weibliche Namen bekommen müssen. Thomas Fischer (BFZ) empfahl historische Bezüge aufzugreifen, etwa den zur alten Gärtnerei. Die Entscheidung wurde vertagt.

„Wie ist der Stand?“, erkundigte sich Gordon Starcken (FDP) am Mittwochabend beim erneuten Zusammentreffen des Gremiums. „Es gab wunschgemäß eine Gesprächsrunde mit dem Museum und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt“, antwortete Christfried Tschepe, der im Fürstenwalder Rathaus für die Stadtentwicklung zuständig ist. Nun würden Museumsleiter Guido Strohfeldt und Anne-Gret Trilling noch weitere Vorschläge zusammentragen und zu „gegebener Zeit“ vorlegen.