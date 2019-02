Kehraus und Neuerungen im Lenné-Park

Kerstin Ewald

Blumberg (MOZ) Der Lenné-Park wird in diesem Jahr wieder etwas umgestaltet und dabei auch für Spaziergänger noch besser begehbar. Gleichzeitig bemühen sich die Gärtner, den schönen Flecken weiter im Sinne des großen brandenburgischen Gartenkünstlers Peter Joseph Lenné zu gestalten. Dieser hatte sich im Jahr 1836 der Gestaltung des damaligen Schlossparks angenommen.

Ein neu angelegter Weg wird Parkbesucher bald vom nördlichen Eingang quer durch den Park bis zur Eichenallee im Süden bringen. Geplant ist auch eine weitere Brücke über den Entwässerungsgraben, der vom „großen See“ nach Nord-Westen zur B158 führt. Die Gemeindevertretung Ahrensfelde hat am Montag der Auftragsvergabe an die Firma Märkisch Grün aus Melchow zugestimmt. Die geplanten Baumaßnahmen werden rund 143 000 Euro – und damit fast 40 000 mehr als ursprünglich geplant – kosten. Die Gemeinde möchte den fehlenden Betrag decken, indem sie eine höhere Förderung beantragt, wie Bürgermeister Wilfried Gehrke in der Sitzung erklärte.

Währenddessen geht zur Zeit die Parkpflege wieder los. Am Mittwoch entfernte die Firma René Bechstein abgestorbene Philadelphus-coronarius-Sträuche, im Volksmund auch „Falscher Jasmin“ oder „Bauernjasmin“ genannt. Jochen Wünsche, leidenschaftlicher ehrenamtlicher Parkpfleger und Mitglied im Blumberger Kulturverein von Canitz, war auch mit seiner Harke vor Ort. Er bereitete die von toten Gehölzen befreite Fläche für geplante neue Pflanzungen vor.

„Ich packe hier gerne etwas mit an, auch, um mich dabei mit der weiteren Gestaltung des Parks auseinanderzusetzen“, erklärt Wünsche, erster Blumberger Bürgermeister nach der Wende, der den Blumberger Lenné-Park schon vor 40 Jahren zu seiner Herzensangelegenheit erklärt hatte. Früher hat er noch mehr als jetzt selbst Hand angelegt, heute sieht er seine Aufgabe mehr darin, mit für gute Abstimmung zwischen Gartenarchitektin, der Gemeindeverwaltung und den beauftragten Firmen zu sorgen. „Wir wollen uns einfach darum kümmern, dass es hier immer weiter geht und die Gestaltung im Sinne Lennés erhalten bleibt“, so Rentner Wünsche.

Im Laufe des Jahres werden auch einige Veranstaltungen im Park stattfinden. Herauszuheben sind die für Mai geplante Vogelwanderung, ein Konzert, zu dem die Chorgemeinschaft Blumberg andere Chöre einlädt, und „Jazz im Park“ mit der Papa Binnes Band im August.